https://1prime.ru/20250921/zarplaty--862577883.html
В России проиндексируют зарплаты военных и силовиков
В России проиндексируют зарплаты военных и силовиков - 21.09.2025, ПРАЙМ
В России проиндексируют зарплаты военных и силовиков
Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казённых бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6%... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T10:32+0300
2025-09-21T10:32+0300
2025-09-21T10:32+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_0:82:2956:1745_1920x0_80_0_0_344b0a5e7889d6ded233350344639df1.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казённых бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, говорится в соответствующем распоряжении правительства. "Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2025 г. на 7,6 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", - говорится в документе. Отмечается, что индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, воинских частей, а также органов исполнительной власти с военной службой.
https://1prime.ru/20250921/zp-862573197.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_260:0:2695:1826_1920x0_80_0_0_764aef5b4320a6858892a3531b0db549.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В России проиндексируют зарплаты военных и силовиков
Зарплаты сотрудников силовых ведомств и госорганов проиндексируют на 7,6%
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казённых бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
"Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2025 г. на 7,6 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", - говорится в документе.
Отмечается, что индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, воинских частей, а также органов исполнительной власти с военной службой.
Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплате