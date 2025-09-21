Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России проиндексируют зарплаты военных и силовиков - 21.09.2025
В России проиндексируют зарплаты военных и силовиков
2025-09-21T10:32+0300
2025-09-21T10:32+0300
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казённых бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, говорится в соответствующем распоряжении правительства. "Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2025 г. на 7,6 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", - говорится в документе. Отмечается, что индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, воинских частей, а также органов исполнительной власти с военной службой.
10:32 21.09.2025
 
В России проиндексируют зарплаты военных и силовиков

Зарплаты сотрудников силовых ведомств и госорганов проиндексируют на 7,6%

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казённых бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
"Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2025 г. на 7,6 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", - говорится в документе.
Отмечается, что индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, воинских частей, а также органов исполнительной власти с военной службой.
