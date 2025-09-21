Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский рассказал о финансировании инициативы PURL - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/zelenskiy-862596382.html
Зеленский рассказал о финансировании инициативы PURL
Зеленский рассказал о финансировании инициативы PURL - 21.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о финансировании инициативы PURL
Дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения на Украину через... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T23:29+0300
2025-09-21T23:29+0300
украина
сша
запад
владимир зеленский
денис шмыгаль
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения на Украину через добровольческие взносы стран Североатлантического альянса, ожидается в октябре, заявил в воскресенье Владимир Зеленский. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. "В октябре мы ожидаем предоставление дополнительного финансирования для этой инициативы", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250921/makron--862591648.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_faed74a5bd27616b6d20c9cef1ad5f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, запад, владимир зеленский, денис шмыгаль, сергей лавров, нато, мид рф
УКРАИНА, США, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
23:29 21.09.2025
 
Зеленский рассказал о финансировании инициативы PURL

Зеленский ожидает дополнительного финансирования поставок НАТО для ВСУ в октябре

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения на Украину через добровольческие взносы стран Североатлантического альянса, ожидается в октябре, заявил в воскресенье Владимир Зеленский.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
"В октябре мы ожидаем предоставление дополнительного финансирования для этой инициативы", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Макрон призвал создать политический импульс для переговоров по Украине
Вчера, 18:09
 
УКРАИНАСШАЗАПАДВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала