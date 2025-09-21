https://1prime.ru/20250921/zelenskiy-862596382.html

Зеленский рассказал о финансировании инициативы PURL

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения на Украину через добровольческие взносы стран Североатлантического альянса, ожидается в октябре, заявил в воскресенье Владимир Зеленский. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. "В октябре мы ожидаем предоставление дополнительного финансирования для этой инициативы", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

