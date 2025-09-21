https://1prime.ru/20250921/zp-862573197.html

Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплате

Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплате - 21.09.2025, ПРАЙМ

Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплате

Наибольший разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами среди стран "Большой двадцатки" по итогам прошлого года оказался в Южной Корее, Индии и России,... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T08:08+0300

2025-09-21T08:08+0300

2025-09-21T08:08+0300

экономика

общество

мировая экономика

южная корея

индия

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860907643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa38af139f1f829b97aae7168550c94f.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Наибольший разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами среди стран "Большой двадцатки" по итогам прошлого года оказался в Южной Корее, Индии и России, выяснило РИА Новости, изучив данные статистических служб разных стран и открытые данные. Самый большой разрыв в зарплатах между полами оказался в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. Следом расположилась Индия с разницей в 30,41%. Замкнула тройку Россия с 30,36% по итогам 2023 года (более свежие официальные данные не представлены). Также выше 20% разница в зарплатах оказалась в Саудовской Аравии (28,2%), Турции (27,1%), Великобритании (26,8%), Аргентине (26,33%), Японии (26,27%), Италии (24,8%), Франции (23,7%) и Мексике (21,6%). Следом расположились Бразилия, где отрыв мужской зарплаты от женской составил 18,1%, США - 17,3%, Индонезия - 16,6% (по данным за 2023 год) и Германия (15,6%). Наименьший разрыв среди стран G20 оказался в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).

https://1prime.ru/20250920/rossiya-862554437.html

южная корея

индия

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, южная корея, индия, саудовская аравия