https://1prime.ru/20250922/aktivy-862602098.html

Посол России прокомментировал посягательства Бельгии на российские активы

Посол России прокомментировал посягательства Бельгии на российские активы - 22.09.2025, ПРАЙМ

Посол России прокомментировал посягательства Бельгии на российские активы

Любые посягательства Бельгии на замороженные активы России не останутся без ответа, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T08:46+0300

2025-09-22T08:46+0300

2025-09-22T08:46+0300

экономика

финансы

россия

рф

бельгия

брюссель

сергей лавров

ес

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Любые посягательства Бельгии на замороженные активы России не останутся без ответа, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. “Наша позиция предельно ясна и четко доведена до руководства Бельгии: любые посягательства на наши деньги станут нарушением международного права, двусторонних договоренностей и контрактных обязательств. Это касается не только отношений между российской стороной и "Евроклир", но и подписанных Бельгией международных документов”, - сказал он в интервью агентству. “Любые поползновения в сторону конфискации не останутся без ответа. Расплачиваться в первую очередь придется Бельгии: репутация надежной юрисдикции будет уничтожена, доверие инвесторов – подорвано, а инвестиционный имидж, выстраивавшийся десятилетиями, рухнет в один момент”, - подчеркнул дипломат. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

https://1prime.ru/20250910/belgiya-862046621.html

рф

бельгия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, бельгия, брюссель, сергей лавров, ес, euroclear