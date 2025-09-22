Российский рынок акций снижается в понедельник утром

https://1prime.ru/20250922/aktsii-862601088.html
2025-09-22T07:59+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии понедельника – на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск понижался на 0,4%, до 2 737,08 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_2242e409f2cf8b2e7fae15e4aef00fec.jpg
