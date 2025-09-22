https://1prime.ru/20250922/aktsii-862606347.html

Российский рынок акций начинает неделю снижением

Российский рынок акций начинает неделю снижением

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает неделю снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,55% относительно предыдущего закрытия, до 2 733,04 пункта. В лидерах роста акции "ОГК-2" (+2,17%), префы "Ленэнерго" (+1,45%), обыкновенные акции "Русгидро" (+1,28%), "Полюса" (+0,92%), расписки Ozon (+0,75%). В лидерах снижения акции ПИКа (-1,99%), ДВМП (-1,75%), "Ростелекома" (-1,41%), "Самолета" (-1,33%), "Московского кредитного банка" (-1,07%). Торги в эти выходные не проводились, что пошло рынку на благо – многие инвесторы немного успокоились. Однако сегодня торги начались со снижения, в результате чего индекс Мосбиржи сходил в зону поддержки 2720-2730 пунктов, подав заявку на штурм этой преграды, рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сегодня как минимум в первой половине дня индекс Мосбиржи может остаться под давлением: учитывая отсутствие сильных поддерживающих новостных триггеров, ждем отката в район 2700-2720 пунктов, выступающий в этом году значимым для рынка уровнем. Ввиду локальной перепроданности рассчитываем на отскок от этой зоны", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "Устойчивость его, правда, под вопросом: на ближайшие перспективы рынка смотрим осторожно, сильных поводов для возврата в зону 2800 плюс пока не видим", - заключает он.

