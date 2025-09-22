Временной слабостью рынка можно воспользоваться

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. На российском рынке акций продолжается нисходящая коррекция, индекс Мосбиржи откатился к сильной поддержке у 2720 п., у которой курсирует в начале недели. Инвесторы фиксируют прибыль по нескольким причинам – санкционное давление усиливается, период высоких процентных ставок в экономике ожидается более продолжительным, плюс стало известно об обсуждении повышения НДС. Президент США Дональд Трамп снова заявил о своем разочаровании ходом урегулирования украинского конфликта. Новый пакет антироссийских санкций ЕС сфокусирован на ограничениях в энергетической сфере. Впрочем, реакция в акциях нефтяников и по рынку в целом на санкционные новости представляется эмоциональной. На деле, новые ограничения могут привести к временному росту дисконта на российскую нефть, основные потоки давно перенаправлены в Азию. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал в конце минувшей недели о том, что дальнейшее снижение ключевой ставки "не предопределено". В ближайшее время инвесторы будут внимательно следить за ключевыми статмаркерами, в особенности за сведениями Росстата по инфляции – ближайший отчет выйдет 24 сентября. В этот же день ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. В ближайшее время ожидается череда внеочередных собраний акционеров, где будут обсуждаться дивиденды за первое полугодие, среди них Татнефть, Новатэк, Т-Технологии, Банк Санкт-Петербург и др. На внешних рынках после заседания ФРС фокус внимания переключился на новости о торговых переговорах США и КНР. Из важной статистики на этой неделе выделим первые оценки сентябрьских PMI по еврозоне и США, они появятся во вторник, а в четверг выйдет оценка квартального ВВП Штатов. В ближайшее время станет понятно, устоит ли поддержка у 2720 п. На наш взгляд, шансы на отскок превалируют, поскольку негатив мог быть переоценен участниками торгов, причем временный откат позволяет приобрести акции с привлекательным дисконтом. Прогноз на неделю по индексу Мосбиржи – 2700-2800 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.