https://1prime.ru/20250922/aktsii-862619293.html

Российский рынок акций замедлил снижение на заявлениях Путина

Российский рынок акций замедлил снижение на заявлениях Путина - 22.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций замедлил снижение на заявлениях Путина

Российский рынок акций замедлил снижение на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ о готовности... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T15:00+0300

2025-09-22T15:00+0300

2025-09-22T15:16+0300

экономика

российский рынок акций

владимир путин

рынок

акции

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций замедлил снижение на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, следует из данных торгов.К 15.03 мск индекс Московской биржи снижался на 0,59%, до 2 731,89 пункта. До заявлений главы государства он опускался на 1,35%.Путин заявил, что полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.

https://1prime.ru/20250922/mosbirzha-862615872.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, владимир путин, рынок, акции, торги