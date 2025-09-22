https://1prime.ru/20250922/aktsii-862619293.html
Российский рынок акций замедлил снижение на заявлениях Путина
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций замедлил снижение на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, следует из данных торгов.К 15.03 мск индекс Московской биржи снижался на 0,59%, до 2 731,89 пункта. До заявлений главы государства он опускался на 1,35%.Путин заявил, что полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
