Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/aktsii-862623792.html
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника - 22.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника
Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника снижение, находясь под давлением целого ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T16:26+0300
2025-09-22T16:26+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника снижение, находясь под давлением целого ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.13 мск снижался на 1,04%, до 2 719,48 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,96%, до 66,04 доллара за баррель. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в заметном минусе, при этом рублевый индикатор в рамках внутридневного снижения удержался немногим выше 2700 пунктов, позиции продавцов в РФ усиливают подробности очередного пакета санкций ЕС, а также общий напряженный геополитический фон, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок продолжает находиться под давлением из-за новых санкций со стороны ЕС. В 19-й пакет санкций входит запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков для того, чтобы "закрыть финансовые лазейки" и повысить действенность санкционного режима. Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа: теперь полный переход должен произойти уже к 1 января 2027 года, а не позднее, как планировалось ранее. Кроме того, предлагается полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как "Газпром нефть" и "Роснефть", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". В санкционные списки будут включены 45 новых компаний, как российских, так и из третьих стран, которые напрямую или косвенно поддерживают российский военно-промышленный комплекс, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "С технической точки зрения акции "Полюса" с июня развивают среднесрочный восходящий тренд и продолжают обновление исторических максимумов (2367 руб в сентябре), при этом сигналы дневного и недельного графиков указывают на уменьшение сил краткосрочных покупателей", - отметила Кожухова. В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+3,22%), "Фосагро" (+1,26%), ОГК-2 (+1,14%), "Полюса" (+0,95%), банка "Санкт-Петербург" (+0,86%). Акции "М.Видео" на Мосбирже подешевели на 26%, их цена опустилась к минимумам с 4 мая 2009 года на новостях о допэмиссии, отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". В лидерах снижения акции "Русснефти" (-4,14%), "Ростелекома" (-3,82%), "Самолета" (-3,80%), ДВМП (-3,33%), "Соллерса" (-2,97%). ПРОГНОЗЫ При высоких рисках прогноза по итогам предстоящей недели ожидаем сравнительно благоприятной динамики цен акций, входящих в расчет индексов Мосбиржи металлов и добычи и химии и нефтехимии, рассказал Александр Осин из "АКБФ". Он ожидает индекс в конце недели в диапазоне 2755-2865 пунктов. "Пока новостной фон, связанный с геополитикой, ощутимо не улучшится, вероятно, наш рынок останется под давлением. Правда, без нового геополитического негатива индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2700-2750 пунктов", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/20250922/uoll-strit-862616403.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_df71497d2a02c8af21dc6d50c0216cbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа
16:26 22.09.2025
 
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника

Российский рынок акций снижается днем понедельника на ряде факторов

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Anne Nygård
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника снижение, находясь под давлением целого ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.13 мск снижался на 1,04%, до 2 719,48 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,96%, до 66,04 доллара за баррель.
Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в заметном минусе, при этом рублевый индикатор в рамках внутридневного снижения удержался немногим выше 2700 пунктов, позиции продавцов в РФ усиливают подробности очередного пакета санкций ЕС, а также общий напряженный геополитический фон, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Российский рынок продолжает находиться под давлением из-за новых санкций со стороны ЕС. В 19-й пакет санкций входит запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков для того, чтобы "закрыть финансовые лазейки" и повысить действенность санкционного режима. Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа: теперь полный переход должен произойти уже к 1 января 2027 года, а не позднее, как планировалось ранее. Кроме того, предлагается полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как "Газпром нефть" и "Роснефть", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам".
В санкционные списки будут включены 45 новых компаний, как российских, так и из третьих стран, которые напрямую или косвенно поддерживают российский военно-промышленный комплекс, добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

"С технической точки зрения акции "Полюса" с июня развивают среднесрочный восходящий тренд и продолжают обновление исторических максимумов (2367 руб в сентябре), при этом сигналы дневного и недельного графиков указывают на уменьшение сил краткосрочных покупателей", - отметила Кожухова.
В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+3,22%), "Фосагро" (+1,26%), ОГК-2 (+1,14%), "Полюса" (+0,95%), банка "Санкт-Петербург" (+0,86%).
Акции "М.Видео" на Мосбирже подешевели на 26%, их цена опустилась к минимумам с 4 мая 2009 года на новостях о допэмиссии, отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
В лидерах снижения акции "Русснефти" (-4,14%), "Ростелекома" (-3,82%), "Самолета" (-3,80%), ДВМП (-3,33%), "Соллерса" (-2,97%).

ПРОГНОЗЫ

При высоких рисках прогноза по итогам предстоящей недели ожидаем сравнительно благоприятной динамики цен акций, входящих в расчет индексов Мосбиржи металлов и добычи и химии и нефтехимии, рассказал Александр Осин из "АКБФ". Он ожидает индекс в конце недели в диапазоне 2755-2865 пунктов.
"Пока новостной фон, связанный с геополитикой, ощутимо не улучшится, вероятно, наш рынок останется под давлением. Правда, без нового геополитического негатива индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2700-2750 пунктов", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе с началом новой недели
14:04
 
ЭкономикаРынокТоргиМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала