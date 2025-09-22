Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника

https://1prime.ru/20250922/aktsii-862623792.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника снижение, находясь под давлением целого ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.13 мск снижался на 1,04%, до 2 719,48 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,96%, до 66,04 доллара за баррель. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в заметном минусе, при этом рублевый индикатор в рамках внутридневного снижения удержался немногим выше 2700 пунктов, позиции продавцов в РФ усиливают подробности очередного пакета санкций ЕС, а также общий напряженный геополитический фон, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок продолжает находиться под давлением из-за новых санкций со стороны ЕС. В 19-й пакет санкций входит запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков для того, чтобы "закрыть финансовые лазейки" и повысить действенность санкционного режима. Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа: теперь полный переход должен произойти уже к 1 января 2027 года, а не позднее, как планировалось ранее. Кроме того, предлагается полностью запретить любые транзакции с такими компаниями, как "Газпром нефть" и "Роснефть", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". В санкционные списки будут включены 45 новых компаний, как российских, так и из третьих стран, которые напрямую или косвенно поддерживают российский военно-промышленный комплекс, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "С технической точки зрения акции "Полюса" с июня развивают среднесрочный восходящий тренд и продолжают обновление исторических максимумов (2367 руб в сентябре), при этом сигналы дневного и недельного графиков указывают на уменьшение сил краткосрочных покупателей", - отметила Кожухова. В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+3,22%), "Фосагро" (+1,26%), ОГК-2 (+1,14%), "Полюса" (+0,95%), банка "Санкт-Петербург" (+0,86%). Акции "М.Видео" на Мосбирже подешевели на 26%, их цена опустилась к минимумам с 4 мая 2009 года на новостях о допэмиссии, отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". В лидерах снижения акции "Русснефти" (-4,14%), "Ростелекома" (-3,82%), "Самолета" (-3,80%), ДВМП (-3,33%), "Соллерса" (-2,97%). ПРОГНОЗЫ При высоких рисках прогноза по итогам предстоящей недели ожидаем сравнительно благоприятной динамики цен акций, входящих в расчет индексов Мосбиржи металлов и добычи и химии и нефтехимии, рассказал Александр Осин из "АКБФ". Он ожидает индекс в конце недели в диапазоне 2755-2865 пунктов. "Пока новостной фон, связанный с геополитикой, ощутимо не улучшится, вероятно, наш рынок останется под давлением. Правда, без нового геополитического негатива индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2700-2750 пунктов", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

