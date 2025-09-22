https://1prime.ru/20250922/aktsiya-862607069.html
Банк России сообщил сроки акции "Монетная неделя"
Банк России сообщил сроки акции "Монетная неделя" - 22.09.2025, ПРАЙМ
Банк России сообщил сроки акции "Монетная неделя"
Акция "Монетная неделя", в рамках которой можно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет, пройдет в России с 22 сентября по 4... | 22.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Акция "Монетная неделя", в рамках которой можно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет, пройдет в России с 22 сентября по 4 октября, сообщает Банк России. "Время для мелочи: стартует "Монетная неделя". Она пройдет по всей стране c 22 cентября по 4 октября", - говорится в Telegram-канале регулятора. Отмечается, что во время акции можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в любом банке или магазине, которые есть в списке участников. Кроме того, в банке можно положить мелочь на свой счет. Адреса всех участников и условия акции можно найти на сайте монетнаянеделя.рф. В этот раз в ней участвуют около 15 тысяч торговых точек и 4 тысяч отделений банков в 3 тысячах населенных пунктов. Во время "Монетной недели" в апреле жители страны вернули в оборот более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей, сообщает ЦБ.
