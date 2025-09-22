https://1prime.ru/20250922/alyuminiy-862616007.html

США вновь начали наращивать импорт алюминия

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. США в июне текущего года после двух месяцев снижения вновь начали наращивать импорт алюминия - все из-за ухудшения ситуации с производством, следует из анализа РИА Новости данных Геологической службы США. Штаты с 12 марта начали взимать пошлину в 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Тарифами обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. В США последние несколько лет происходило катастрофическое сокращение производства первичного алюминия: еще 10 лет назад оно составляло в среднем 132 тысячи тонн в месяц, в 2023 году опустилось до 60 тысяч тонн, а в последние два года - и вовсе ниже этой отметки. Несмотря на введение пошлин, местные металлурги в июне сократили производство первичного алюминия. "Объём внутреннего производства первичного алюминия в июне 2025 года составил 54 тысячи тонн", - сказано в отчете службы. Это на 4 тысячи тонн меньше, чем в мае этого года, и на 1 тысячу тонн – чем в июне прошлого. Среднесуточный объём производства первичного алюминия в июне этого года составил 1820 тонн, что на 3% меньше, чем в мае 2025 года, и на 1% меньше, чем в июне 2024 года. На этом фоне, несмотря на высокие пошлины, импорт алюминия, который сокращался в апреле и мае, вновь начал расти. За месяц он увеличился на 17%, до 375 тысяч тонн. Основными поставщиками в июне были Канада (205 тысяч тонн), Индия (46,5 тысячи) и ОАЭ (32,4 тысячи). Стоимость алюминия в США немного подросла: средняя цена на спотовом рынке на слиток первичного алюминия в июне составила 1,72 доллара за фунт по сравнению с 1,49 доллара за фунт в мае. Это на 29% больше, чем в июне прошлого года.

