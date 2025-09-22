Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Amazon рассматривает Казахстан как площадку хаба спутниковой связи - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/amazon-862633209.html
Amazon рассматривает Казахстан как площадку хаба спутниковой связи
Amazon рассматривает Казахстан как площадку хаба спутниковой связи - 22.09.2025, ПРАЙМ
Amazon рассматривает Казахстан как площадку хаба спутниковой связи
Компания Amazon рассматривает Казахстан как будущую площадку регионального хаба спутниковой связи, сообщает в понедельник пресс-служба президента республики. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T19:53+0300
2025-09-22T19:53+0300
технологии
мировая экономика
казахстан
нью-йорк
касым-жомарт токаев
amazon
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82710/39/827103961_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_df8da2b46f382fd619e2178d2809125e.jpg
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Компания Amazon рассматривает Казахстан как будущую площадку регионального хаба спутниковой связи, сообщает в понедельник пресс-служба президента республики. По данным пресс-службы, Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк провел переговоры со старшим вице-президентом компании Amazon Дэвидом Запольски. "Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи", - говорится в сообщении. Как отмечается, президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком". Сообщается, что сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории республики и укрепление кибербезопасности. "В рамках рабочего визита президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper. В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 миллионов долларов", - добавили в пресс-службе президента Казахстана. Amazon Kuiper - проект Amazon по развёртыванию орбитальной группировки спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в удалённых и труднодоступных районах планеты. Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
https://1prime.ru/20250909/shtraf-862033954.html
казахстан
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82710/39/827103961_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6f0946e7b4aa7b97b9a9ae328e22e1d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, казахстан, нью-йорк, касым-жомарт токаев, amazon, оон
Технологии, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Нью-Йорк, Касым-Жомарт Токаев, Amazon, ООН
19:53 22.09.2025
 
Amazon рассматривает Казахстан как площадку хаба спутниковой связи

Пресс-служба Токаева: Amazon планирует сформировать в Казахстане хаб спутниковой связи

© AFP / Leon NealAmazon
Amazon - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Amazon . Архивное фото
© AFP / Leon Neal
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Компания Amazon рассматривает Казахстан как будущую площадку регионального хаба спутниковой связи, сообщает в понедельник пресс-служба президента республики.
По данным пресс-службы, Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк провел переговоры со старшим вице-президентом компании Amazon Дэвидом Запольски.
"Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи", - говорится в сообщении.
Как отмечается, президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком". Сообщается, что сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории республики и укрепление кибербезопасности.
"В рамках рабочего визита президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper. В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 миллионов долларов", - добавили в пресс-службе президента Казахстана.
Amazon Kuiper - проект Amazon по развёртыванию орбитальной группировки спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в удалённых и труднодоступных районах планеты.
Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
Магазин Amazon - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Telegram и Amazon оштрафовали за неудаление запрещенной информации
9 сентября, 21:07
 
ТехнологииМировая экономикаКАЗАХСТАННью-ЙоркКасым-Жомарт ТокаевAmazonООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала