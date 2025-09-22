Amazon рассматривает Казахстан как площадку хаба спутниковой связи

https://1prime.ru/20250922/amazon-862633209.html
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Компания Amazon рассматривает Казахстан как будущую площадку регионального хаба спутниковой связи, сообщает в понедельник пресс-служба президента республики. По данным пресс-службы, Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк провел переговоры со старшим вице-президентом компании Amazon Дэвидом Запольски. "Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи", - говорится в сообщении. Как отмечается, президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком". Сообщается, что сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории республики и укрепление кибербезопасности. "В рамках рабочего визита президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper. В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 миллионов долларов", - добавили в пресс-службе президента Казахстана. Amazon Kuiper - проект Amazon по развёртыванию орбитальной группировки спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в удалённых и труднодоступных районах планеты. Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
