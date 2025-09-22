https://1prime.ru/20250922/amsterdam-862637038.html

На власти Амстердама подали в суд за нарушение туристического лимита

На власти Амстердама подали в суд за нарушение туристического лимита

ГААГА, 22 сен - ПРАЙМ. Активисты гражданской инициативы Amsterdam heeft een Keuze ("У Амстердама есть выбор") при поддержке 12 организаций подали в понедельник иск в суд против муниципалитета города из-за нарушения установленного им же туристического лимита, пишет газета Parool. Активисты собрали 50 000 евро для иска, в том числе благодаря предпринимателю Александру Клёппингу. Они хотят, чтобы суд обязал муниципалитет Амстердама соблюдать собственные правила, касающиеся туристических ночевок для борьбы с избыточным туризмом. Городской совет Амстердама в 2021 году почти единогласно поддержал предложение об установлении максимального числа туристических ночевок в городе на уровне 20 миллионов в год. В 2023 году этот показатель составил 22,1 миллиона и, как ожидается, в ближайшие годы может даже достичь 25 миллионов. "Количество ночёвок превышает установленный в 20 миллионов лимит уже три года, а муниципалитет не принимает эффективных мер", - приводит издание слова одного из активистов Amsterdam heeft een Keuze Яспера ван Дейка. Муниципалитет принял некоторые меры, но, по мнению заявителей, они недостаточно эффективны. Член муниципалитета Амстердама Софьян Мбарки заявил, что власти города приняли ряд радикальных мер. Например, был повышен туристический налог, а количество речных и морских круизов сократилось вдвое. Также действует запрет на строительство новых отелей. "К сожалению, нет единого решения, которое бы решило все проблемы. Борьба с туризмом требует долгосрочного подхода", - считает чиновник. Как отмечается, активисты выступают за дальнейшее повышение туристического налога, чтобы полученные средства можно было направить на решение проблемы нехватки жилья в городе и утилизации отходов.

