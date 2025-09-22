Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Аргентины отменили все удержания при экспорте зерна - 22.09.2025
Власти Аргентины отменили все удержания при экспорте зерна
Власти Аргентины отменили все удержания при экспорте зерна
2025-09-22T14:39+0300
2025-09-22T14:39+0300
экономика
аргентина
мировая экономика
центральные банки
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины до конца октября отменили все удержания при экспорте зерна, чтобы стимулировать приток долларов, сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни. "С целью формирования большего предложения доллара до 31 октября будут нулевые удержания на все типы зерновых", - написал он в X. В последние дни из-за резкого ослабления песо Центральный банк был вынужден продать более 1 миллиарда долларов из резервов для стабилизации курса. Это, в свою очередь, вызвало опасение у экспертов в отношении возможности Аргентины осуществить платежи по долгу перед МВФ и другими кредиторами.
аргентина
аргентина, мировая экономика, центральные банки
Экономика, АРГЕНТИНА, Мировая экономика, центральные банки
14:39 22.09.2025
 
Власти Аргентины отменили все удержания при экспорте зерна

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины до конца октября отменили все удержания при экспорте зерна, чтобы стимулировать приток долларов, сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни.
"С целью формирования большего предложения доллара до 31 октября будут нулевые удержания на все типы зерновых", - написал он в X.
В последние дни из-за резкого ослабления песо Центральный банк был вынужден продать более 1 миллиарда долларов из резервов для стабилизации курса. Это, в свою очередь, вызвало опасение у экспертов в отношении возможности Аргентины осуществить платежи по долгу перед МВФ и другими кредиторами.
Экономика
 
 
