Власти Аргентины отменили все удержания при экспорте зерна
Власти Аргентины отменили все удержания при экспорте зерна
2025-09-22T14:39+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины до конца октября отменили все удержания при экспорте зерна, чтобы стимулировать приток долларов, сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни. "С целью формирования большего предложения доллара до 31 октября будут нулевые удержания на все типы зерновых", - написал он в X. В последние дни из-за резкого ослабления песо Центральный банк был вынужден продать более 1 миллиарда долларов из резервов для стабилизации курса. Это, в свою очередь, вызвало опасение у экспертов в отношении возможности Аргентины осуществить платежи по долгу перед МВФ и другими кредиторами.
