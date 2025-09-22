https://1prime.ru/20250922/arizona-862597840.html
"Мы любим русских!" В Аризоне заявили о любви к России
"Мы любим русских!" В Аризоне заявили о любви к России - 22.09.2025, ПРАЙМ
"Мы любим русских!" В Аризоне заявили о любви к России
Гости панихиды в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку в беседе с РИА Новости признались в любви к России, поделились мнением, что отношения... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T03:04+0300
2025-09-22T03:04+0300
2025-09-22T03:04+0300
общество
бизнес
россия
сша
москва
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
цру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862597840.jpg?1758499448
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. Гости панихиды в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку в беседе с РИА Новости признались в любви к России, поделились мнением, что отношения Москвы и Вашингтона надо восстанавливать.
"Мы любим русских!"- сказал один из гостей мероприятия.
По его словам, после убийства Кирка США находятся в поворотной точке. "Ненависть растет, но мы должны стать соединенными-соединенными Штатами, а не разделенными", - сказал он.
Девушка с американским флагом на футболке заявила РИА Новости, что восстановление отношений РФ и США "абсолютно необходимо".
Двое сторонников Кирка из Техаса рассказали агентству, что поддержали бы снятие санкций с России. "Если бы Трамп решил, что это нужно для переговоров, то это было бы правильно. Он гений", - сказал мужчина.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
сша
москва
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, сша, москва, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, цру
Общество , Бизнес, РОССИЯ, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЦРУ
"Мы любим русских!" В Аризоне заявили о любви к России
Гости панихиды в Аризоне признались в любви к России
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. Гости панихиды в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку в беседе с РИА Новости признались в любви к России, поделились мнением, что отношения Москвы и Вашингтона надо восстанавливать.
"Мы любим русских!"- сказал один из гостей мероприятия.
По его словам, после убийства Кирка США находятся в поворотной точке. "Ненависть растет, но мы должны стать соединенными-соединенными Штатами, а не разделенными", - сказал он.
Девушка с американским флагом на футболке заявила РИА Новости, что восстановление отношений РФ и США "абсолютно необходимо".
Двое сторонников Кирка из Техаса рассказали агентству, что поддержали бы снятие санкций с России. "Если бы Трамп решил, что это нужно для переговоров, то это было бы правильно. Он гений", - сказал мужчина.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.