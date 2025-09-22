https://1prime.ru/20250922/atr-862601217.html

Фондовые индексы АТР преимущественно растут в понедельник

Фондовые индексы АТР преимущественно растут в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно растут в понедельник

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром в основном торгуются в плюсе после выхода решений Народного банка Китая,... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T08:01+0300

2025-09-22T08:01+0300

2025-09-22T08:01+0300

экономика

атр

рынок

торги

индексы

https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d52266be06de7a000b338c1ee6656df.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром в основном торгуются в плюсе после выхода решений Народного банка Китая, рынки также оценивают итоги телефонного разговора между лидерами США и Китая в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,07%, до 3 822,59 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 476,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,04%, до 26 268 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,45%, до 3 450,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,47%, до 8814,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,33%, до 45 644 пунктов. В понедельник инвесторы оценивают решения Народного банка Китая относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Регулятор сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%, как и ожидали аналитики. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. что совпало с прогнозом. Рынки следят за макроэкономическими новостями. В пятницу Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. "Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина придает импульс к заключению дополнительных сделок после их личной встречи на высшем уровне, а также усиливает ожидания продолжения торгового перемирия между США и Китаем", - прокомментировал агентству Блумберг старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хоминь Ли (Homin Lee).

https://1prime.ru/20250922/aktsii-862601088.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атр, рынок, торги, индексы