Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно выросли, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,22%, до 3 828,58 пункта, Шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,56%, до 2 486,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - сократился на 0,76%, до 26 344,14 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 3 468,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,43%, до 8 810,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,99%, до 45 493,66 пункта. В ходе торгов KOSPI вновь обновил исторический рекорд. Трейдеры обратили внимание в начале недели на решение центробанка Китая. Регулятор сохранил "основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков" (учётную ставку, LPR, loan prime rate) на уровне 3%. А пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. Кроме того, в пятницу основные американские фондовые индексы выросли. В том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,72%, а также обновил исторический максимум, наряду с промышленным индексом Dow Jones (DJIA) и индексом широкого рынка S&P 500. На австралийский индекс дополнительно повлияло удорожание меди и золота, при этом цена драгоценного металла впервые в истории превысила 3750 долларов за тройскую унцию в ходе торгов понедельника. В частности, акции BHP по итогам торгов выросли в цене в Сиднее на 1%, Rio Tinto - на 2,6%, Fortescue - на 3,15%. Акции золотодобывающих компаний Китая также подорожали: бумаги Shandong Gold Mining в Шанхае выросли в цене на 5,3%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 4,35%, Zijin Mining Group – на 1,4%. Акции китайской технологической компании Lusxhare, поставщика американской Apple, подскочили в цене сразу на 10% в Шэньчжэне после новостей о сотрудничестве с OpenAI. Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на портал The Information, что компании договорились о производстве устройства с искусственным интеллектом. В то же время акции китайского автопроизводителя BYD в Гонконге подешевели на 3,35%. Ранее представитель Berkshire Hathaway подтвердил телеканалу CNBC, что компания полностью вышла из доли BYD.
