https://1prime.ru/20250922/aviatsiya-862627283.html

Reuters: Россия попросила ИКАО ослабить санкции против российской авиации

Reuters: Россия попросила ИКАО ослабить санкции против российской авиации - 22.09.2025, ПРАЙМ

Reuters: Россия попросила ИКАО ослабить санкции против российской авиации

Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции на запчасти для самолётов и полёты над территориями других... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T18:07+0300

2025-09-22T18:07+0300

2025-09-22T18:07+0300

россия

икао

бизнес

сша

запад

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции на запчасти для самолётов и полёты над территориями других стран, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в российском авиасекторе и поступившие в его распоряжение документы. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. "Россия призывает агентство ООН по гражданской авиации ослабить санкции на запасные части и полёты над чужими территориями... Российские власти пытаются договориться о смягчении санкций, особенно в отношении запасных частей, которые имеют решающее значение для безопасности полётов", - говорится в сообщении. Как утверждает агентство, Россия обратилась с запросом в ИКАО после того, как США в сентябре сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". В документах РФ заявила, что введённые санкции противоречат глобальным правилам, и пытается добиться выборов в руководящий совет ИКАО. Рейтер со ссылкой на документы пишет, что Россия критикует закрытие воздушного пространства 37 государств для полётов российских авиакомпаний, приостановление действия сертификатов пригодности воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, к полётам, а также запреты на техническое обслуживание и страхование воздушных судов. "Незаконные принудительные меры нарушают право человека на свободу передвижения независимо от национальности и гражданства... ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации", - приводит агентство выдержки из российских документов. Ранее в сентябре представитель президента США Джон Коул заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа". Американский минфин также выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862623250.html

https://1prime.ru/20250922/sanktsii-862626326.html

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, икао, бизнес, сша, запад, ес