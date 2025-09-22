США сократили импорт китайских автомобилей более чем в шесть раз

https://1prime.ru/20250922/avtomobili-862634927.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами легковых автомобилей из Китая в августе в годовом выражении сократился более чем в шесть раз - до 74,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Экспорт автомобилей из Китая в США в августе в годовом выражении рухнул до 74,4 миллиона долларов с прошлогодних 460,5 миллиона. При этом в месячном выражении поставки выросли на пятую часть. Кроме того, заметно снизились и суммарные объемы этого китайского экспорта в Штаты с начала года - по итогам полных восьми месяцев: в 2,3 раза, до 975 миллионов долларов. Из-за снижения объемов поставок США выпали из пятерки главных покупателей китайских легковых автомобилей, в которую входили по итогам прошлого августа. Вместо четвёртого места они расположились на 33-м. А в первую пятёрку вошли Россия (796,4 миллиона долларов), ОАЭ (680,2 миллиона), Великобритания (619,8 миллиона), Бельгия (611,5 миллиона) и Австралия (539,6 миллиона долларов).

