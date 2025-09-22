https://1prime.ru/20250922/belaes-862627992.html

Гендиректор БелАЭС заявил о безопасности станции

Гендиректор БелАЭС заявил о безопасности станции - 22.09.2025, ПРАЙМ

Гендиректор БелАЭС заявил о безопасности станции

Белорусская атомная электростанция является безопасной и соответствует лучшим мировым стандартам, заявил генеральный директор БелАЭС Сергей Бобович. | 22.09.2025, ПРАЙМ

МИНСК, 22 сен - ПРАЙМ. Белорусская атомная электростанция является безопасной и соответствует лучшим мировым стандартам, заявил генеральный директор БелАЭС Сергей Бобович. "Я хочу всех успокоить, что наша белорусская станция, безусловно, безопасная станция. И поскольку она самая современная, в ней реализованы все подходы, которые на данный момент известны", - сказал Бобович в интервью телеканалу "Первый информационный". По словам Бобовича, оборудование работает по 12-месячному циклу, после примерно 340 эффективных суток работы блоки останавливаются в планово-предупредительный ремонт. "Основная задача в этот период – частичная замена топлива и выполнение всех регламентных работ, которые необходимы нам для точно такого же полноценного 12-месячного следующего цикла работы", - сказал гендиректор. Отвечая на вопрос, можно ли БелАЭС назвать одним из самых безопасных объектов в стране и в мире, Бобович отметил, что проект реализован в рамках концепции культуры безопасности. "Здесь все вопросы, которые связаны с безопасностью, находятся в приоритете перед экономикой. Не экономический показатель является для нашей станции приоритетом, а именно максимальная безопасность для самого предприятия, для окружающих, кто здесь с нами рядом, для населения окружающего, но и в целом для страны. Те решения, которые реализованы в рамках проектных решений, те работы, которые выполняются персоналом, которые стоят в рамках нормативно-правовой базы нашей страны, находятся на уровне лучших мировых стандартов", - сказал Бобович. По его словам, сегодня два блока станции работают на полной нагрузке, и АЭС покрывает примерно 40% потребностей страны в электроэнергии. "Не так давно был маленький юбилей. 2 сентября мы выработали уже 50 миллиардов киловатт-часов (электрической энергии). Цифра, с одной стороны, не очень большая, а со второй стороны, мы первое включение сделали 3 ноября 2020 года. И за этот период уже сделали выработку, которая в целом превышает годовое потребление наших потребителей в стране. Цифра для нас очень значительная", - сказал гендиректор. По его словам, АЭС тесно сотрудничает с Россией. "Мы плотно работаем с российской стороной, и в рамках Союзного государства формируется объединенный энергетический рынок", - сказал Бобович. Он заявил также, что на станцию постоянно приезжают различные международные миссии, в том числе МАГАТЭ. По словам Бобовича, сейчас обсуждается целесообразность строительства второй атомной электростанции в Белоруссии или дополнительного третьего блока на уже построенной АЭС. "Решение сегодня рассматривается, принимается, и я думаю, это решение в какой-то мере скоро будет реализовано", - сказал гендиректор. Первая в Белоруссии АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт построена в Островце Гродненской области. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Станция полностью введена в эксплуатацию в 2023 году.

