Бельгия за 9 месяцев закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Бельгия за 9 месяцев закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Бельгия за 9 месяцев текущего года закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму 1,4 миллиарда евро, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. "Брюссель как закупал, так и продолжает закупать наши энергоресурсы. Более того, с 2024 года года объемы лишь увеличиваются. С начала текущего года через терминал в Зебрюгге уже прошло порядка 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму в 1,4 миллиарда евро. Более того, в июне по сравнению с маем объем импорта вырос на 12%", - сказал Гончар. Однако, отметил дипломат, российская сторона не может быть полностью уверена в том, что и это направление двустороннего сотрудничества, вопреки здравому смыслу, в итоге не окажется подчинено диктату ЕС. "Его подрыв станет еще одной огромной ошибкой, последствия которой – далеко не только финансовые – в первую очередь ощутят сами бельгийцы", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Энергетика, Газ, Экономика, БЕЛЬГИЯ, РФ, Брюссель, ЕС
03:58 22.09.2025
 
Бельгия за 9 месяцев закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ

Посол Гончар: Бельгия за 9 месяцев закупила 2,9 млн тонн российского СПГ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Бельгия за 9 месяцев текущего года закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму 1,4 миллиарда евро, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
"Брюссель как закупал, так и продолжает закупать наши энергоресурсы. Более того, с 2024 года года объемы лишь увеличиваются. С начала текущего года через терминал в Зебрюгге уже прошло порядка 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму в 1,4 миллиарда евро. Более того, в июне по сравнению с маем объем импорта вырос на 12%", - сказал Гончар.
Однако, отметил дипломат, российская сторона не может быть полностью уверена в том, что и это направление двустороннего сотрудничества, вопреки здравому смыслу, в итоге не окажется подчинено диктату ЕС.
"Его подрыв станет еще одной огромной ошибкой, последствия которой – далеко не только финансовые – в первую очередь ощутят сами бельгийцы", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
