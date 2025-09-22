https://1prime.ru/20250922/belgija-862598073.html

Бельгия за 9 месяцев закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ

Бельгия за 9 месяцев закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ - 22.09.2025, ПРАЙМ

Бельгия за 9 месяцев закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ

Бельгия за 9 месяцев текущего года закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму 1,4 миллиарда евро, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T03:58+0300

2025-09-22T03:58+0300

2025-09-22T03:58+0300

энергетика

газ

экономика

бельгия

рф

брюссель

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862598073.jpg?1758502699

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Бельгия за 9 месяцев текущего года закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму 1,4 миллиарда евро, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. "Брюссель как закупал, так и продолжает закупать наши энергоресурсы. Более того, с 2024 года года объемы лишь увеличиваются. С начала текущего года через терминал в Зебрюгге уже прошло порядка 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму в 1,4 миллиарда евро. Более того, в июне по сравнению с маем объем импорта вырос на 12%", - сказал Гончар. Однако, отметил дипломат, российская сторона не может быть полностью уверена в том, что и это направление двустороннего сотрудничества, вопреки здравому смыслу, в итоге не окажется подчинено диктату ЕС. "Его подрыв станет еще одной огромной ошибкой, последствия которой – далеко не только финансовые – в первую очередь ощутят сами бельгийцы", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

бельгия

рф

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, бельгия, рф, брюссель, ес