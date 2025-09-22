https://1prime.ru/20250922/belgrad-862599859.html

В Белграде надеются, что россияне продолжат вести бизнес в городе

2025-09-22T06:56+0300

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Компании, основанные россиянами, вносят большой вклад в развитие экономики Белграда, в городе надеются, что граждане РФ продолжат вести там свой бизнес, рассказала РИА Новости заместитель мэра сербской столицы Весна Видович. "Сейчас большое количество россиян проживают в Сербии, и в частности, в Белграде. Они открывают свои собственные компании. Наибольшее их присутствие, конечно же, в секторе IT, но также и в сфере услуг... Их значение (для экономического развития города - ред.) очень большое", - сказала она агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве. Весна Видович также выразила надежду, что россияне и дальше будут приезжать в Белград, создавать свои компании и участвовать в местной экономике. "Хочу напомнить, что буквально недавно президенты наших стран встретились в Пекине и обсудили возможности будущего сотрудничества между компаниями и предпринимателями наших стран. Наш президент (Александр Вучич - ред.) подчеркнул, что мы всегда максимально рады и открыты взаимодействию", - добавила она. Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

