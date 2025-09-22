Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белграде надеются, что россияне продолжат вести бизнес в городе - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/belgrad-862599859.html
В Белграде надеются, что россияне продолжат вести бизнес в городе
В Белграде надеются, что россияне продолжат вести бизнес в городе - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Белграде надеются, что россияне продолжат вести бизнес в городе
Компании, основанные россиянами, вносят большой вклад в развитие экономики Белграда, в городе надеются, что граждане РФ продолжат вести там свой бизнес,... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T06:56+0300
2025-09-22T06:56+0300
бизнес
экономика
россия
белград
москва
рф
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862599859.jpg?1758513383
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Компании, основанные россиянами, вносят большой вклад в развитие экономики Белграда, в городе надеются, что граждане РФ продолжат вести там свой бизнес, рассказала РИА Новости заместитель мэра сербской столицы Весна Видович. "Сейчас большое количество россиян проживают в Сербии, и в частности, в Белграде. Они открывают свои собственные компании. Наибольшее их присутствие, конечно же, в секторе IT, но также и в сфере услуг... Их значение (для экономического развития города - ред.) очень большое", - сказала она агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве. Весна Видович также выразила надежду, что россияне и дальше будут приезжать в Белград, создавать свои компании и участвовать в местной экономике. "Хочу напомнить, что буквально недавно президенты наших стран встретились в Пекине и обсудили возможности будущего сотрудничества между компаниями и предпринимателями наших стран. Наш президент (Александр Вучич - ред.) подчеркнул, что мы всегда максимально рады и открыты взаимодействию", - добавила она. Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
белград
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, белград, москва, рф, александр вучич
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, БЕЛГРАД, МОСКВА, РФ, Александр Вучич
06:56 22.09.2025
 
В Белграде надеются, что россияне продолжат вести бизнес в городе

Заммэра Видович: российские компании вносят большой вклад в экономику Белграда

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Компании, основанные россиянами, вносят большой вклад в развитие экономики Белграда, в городе надеются, что граждане РФ продолжат вести там свой бизнес, рассказала РИА Новости заместитель мэра сербской столицы Весна Видович.
"Сейчас большое количество россиян проживают в Сербии, и в частности, в Белграде. Они открывают свои собственные компании. Наибольшее их присутствие, конечно же, в секторе IT, но также и в сфере услуг... Их значение (для экономического развития города - ред.) очень большое", - сказала она агентству на полях форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" в Москве.
Весна Видович также выразила надежду, что россияне и дальше будут приезжать в Белград, создавать свои компании и участвовать в местной экономике.
"Хочу напомнить, что буквально недавно президенты наших стран встретились в Пекине и обсудили возможности будущего сотрудничества между компаниями и предпринимателями наших стран. Наш президент (Александр Вучич - ред.) подчеркнул, что мы всегда максимально рады и открыты взаимодействию", - добавила она.
Форум "Облачные города" проходил 17–18 сентября в третий раз в Москве. Он был посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Столица России приняла представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБЕЛГРАДМОСКВАРФАлександр Вучич
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала