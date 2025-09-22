Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Boeing начал производство истребителя F-47 для ВВС США
технологии
бизнес
сша
boeing
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Компания Boeing приступила к производству нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полёт которого запланирован на 2028 год, сообщает в понедельник издание The War Zone. Согласно его данным, уже через несколько месяцев после мартовского объявления о победе Boeing в конкурсе началось производство первого опытного образца. "Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора", — заявил по данному поводу начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, чьи слова приводит издание. Программа F-47 реализуется в рамках инициативы "Господство в воздухе нового поколения" (NGAD), которая предусматривает также создание беспилотников-спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем. Подробности проекта засекречены. Известно лишь, что F-47 получит радиус боевого действия более 1 тысячи морских миль, скорость свыше двух махов и новейшие технологии малозаметности. ВВС США намерены закупить не менее 185 таких самолётов, каждый из которых может стоить более 300 миллионов долларов.
сша
Новости
технологии, бизнес, сша, boeing
Технологии, Бизнес, США, Boeing
20:53 22.09.2025
 
Boeing начал производство истребителя F-47 для ВВС США

TWZ: компания Boeing начала производство первого истребителя F-47 для ВВС США

ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Компания Boeing приступила к производству нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полёт которого запланирован на 2028 год, сообщает в понедельник издание The War Zone.
Согласно его данным, уже через несколько месяцев после мартовского объявления о победе Boeing в конкурсе началось производство первого опытного образца.
"Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора", — заявил по данному поводу начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, чьи слова приводит издание.
Программа F-47 реализуется в рамках инициативы "Господство в воздухе нового поколения" (NGAD), которая предусматривает также создание беспилотников-спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем.
Подробности проекта засекречены. Известно лишь, что F-47 получит радиус боевого действия более 1 тысячи морских миль, скорость свыше двух махов и новейшие технологии малозаметности. ВВС США намерены закупить не менее 185 таких самолётов, каждый из которых может стоить более 300 миллионов долларов.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
США выделят почти миллиард долларов на производство ракеты Lockheed Martin
22 августа, 15:54
 
