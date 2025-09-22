https://1prime.ru/20250922/boeing-862636385.html
Boeing начал производство истребителя F-47 для ВВС США
технологии
бизнес
сша
boeing
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Компания Boeing приступила к производству нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полёт которого запланирован на 2028 год, сообщает в понедельник издание The War Zone. Согласно его данным, уже через несколько месяцев после мартовского объявления о победе Boeing в конкурсе началось производство первого опытного образца. "Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора", — заявил по данному поводу начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, чьи слова приводит издание. Программа F-47 реализуется в рамках инициативы "Господство в воздухе нового поколения" (NGAD), которая предусматривает также создание беспилотников-спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем. Подробности проекта засекречены. Известно лишь, что F-47 получит радиус боевого действия более 1 тысячи морских миль, скорость свыше двух махов и новейшие технологии малозаметности. ВВС США намерены закупить не менее 185 таких самолётов, каждый из которых может стоить более 300 миллионов долларов.
сша
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/82609/91/826099148_222:0:2039:1363_1920x0_80_0_0_ca13ea98282a1d1b250108d8c0263fea.jpg
