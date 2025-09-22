Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России
2025-09-22T16:39+0300
2025-09-22T16:39+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в начале сентября, в качестве заявителя указана "Шанель Сарл". Под этим товарным знаком компания хочет производить и продавать в России парфюмерные изделия. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
2025
16:39 22.09.2025
 
Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России

Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкChanel, парфюм
Chanel, парфюм - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Chanel, парфюм. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в начале сентября, в качестве заявителя указана "Шанель Сарл".
Под этим товарным знаком компания хочет производить и продавать в России парфюмерные изделия.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
