Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России

2025-09-22T16:39+0300
россия
роспатент
бизнес
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в начале сентября, в качестве заявителя указана "Шанель Сарл". Под этим товарным знаком компания хочет производить и продавать в России парфюмерные изделия. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
