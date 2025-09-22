https://1prime.ru/20250922/chekhiya-862610113.html
Чехия начала "маскировать" россиян, пишут СМИ
Чехия начала "маскировать" россиян, пишут СМИ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Чехия начала "маскировать" россиян, пишут СМИ
В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T11:40+0300
2025-09-22T11:40+0300
2025-09-22T11:40+0300
туризм
бизнес
чехия
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT."По самым скромным подсчетам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов евро до почти 200 миллионов. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать "маскировочные" визы", — говорится в публикации.В материале указывают, что теперь в визах вместо цели визита в Чехию указывают не "туризм", а "посещение", поскольку это имеет такую же юридическую силу.Отмечается, что одно из главных требований к россиянам для въезда на территорию Чехии — наличие загранпаспорта на десять лет.
https://1prime.ru/20250921/chekhiya-862572043.html
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_224:0:3831:2705_1920x0_80_0_0_c587715066404fef69c4f48daf7403e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, чехия
Чехия начала "маскировать" россиян, пишут СМИ
SHOT: в Чехии начали маскировать российских туристов