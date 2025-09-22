https://1prime.ru/20250922/dollar-862610236.html
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник
Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается, в то время как рынки ожидают позднее на неделе окончательной оценки... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T11:42+0300
2025-09-22T11:42+0300
2025-09-22T11:42+0300
экономика
доллар
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается, в то время как рынки ожидают позднее на неделе окончательной оценки квартального ВВП США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,1765 доллара с 1,1746 доллара на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - уменьшается до 147,89 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,97 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращается на 0,1% - до 97,54 пункта. В четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП США прошлого квартала. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%. Помимо значимости само по себе, в том числе для валютных рынков, статистика об американском ВВП в том числе учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике. Ранее регулятор по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизил учётную ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.
https://1prime.ru/20250922/yuan-862606079.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c26b6ec59575cd0545128aa4352612f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, рынок, торги
Экономика, доллар, Рынок, Торги
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник
Стоимость доллара падает в понедельник в ожидании данных о ВВП США
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается, в то время как рынки ожидают позднее на неделе окончательной оценки квартального ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,1765 доллара с 1,1746 доллара на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - уменьшается до 147,89 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,97 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращается на 0,1% - до 97,54 пункта.
В четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП США прошлого квартала. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%.
Помимо значимости само по себе, в том числе для валютных рынков, статистика об американском ВВП в том числе учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике. Ранее регулятор по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизил учётную ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.
Юань открыл торги в понедельник ростом