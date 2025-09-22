Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник

https://1prime.ru/20250922/dollar-862610236.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается, в то время как рынки ожидают позднее на неделе окончательной оценки квартального ВВП США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,1765 доллара с 1,1746 доллара на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - уменьшается до 147,89 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,97 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращается на 0,1% - до 97,54 пункта. В четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП США прошлого квартала. Первая оценка предполагала рост на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), вторая - на 3,3%. Помимо значимости само по себе, в том числе для валютных рынков, статистика об американском ВВП в том числе учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике. Ранее регулятор по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизил учётную ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.

