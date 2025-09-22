https://1prime.ru/20250922/dsnv-862637689.html

Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ

ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему", — сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов.

