Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/dsnv-862637689.html
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ
Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T21:18+0300
2025-09-22T21:18+0300
мировая экономика
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему", — сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов.
https://1prime.ru/20250922/ssha-862625915.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_23b17bdcef6e4391f606ba7e5bd07a9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
Мировая экономика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
21:18 22.09.2025
 
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ

Белый дом заявил, что предложение Путина по ДСНВ звучит довольно хорошо

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Белый дом. Архивное фото
© fotolia.com / Tupungato
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему", — сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
США, скорее всего, согласятся с предложением Путина по ДСНВ, считают в ГД
17:46
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала