https://1prime.ru/20250922/dsnv-862637689.html
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ - 22.09.2025, ПРАЙМ
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ
Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T21:18+0300
2025-09-22T21:18+0300
2025-09-22T21:18+0300
мировая экономика
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему", — сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов.
https://1prime.ru/20250922/ssha-862625915.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_23b17bdcef6e4391f606ba7e5bd07a9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
Мировая экономика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трамп хочет лично высказаться о предложении Путина по ДСНВ
Белый дом заявил, что предложение Путина по ДСНВ звучит довольно хорошо
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему", — сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов.
США, скорее всего, согласятся с предложением Путина по ДСНВ, считают в ГД