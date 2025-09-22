https://1prime.ru/20250922/ekspert-862600319.html

Эксперт рассказал, какие инициативы Эрдоган может представить Трампу

АНКАРА, 22 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящих переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения саммита лидеров, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара - Москва" Энгин Озер. Ранее Трамп подтвердил намерение встретиться с президентом Турции в Вашингтоне 25 сентября. Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду, что предстоящие переговоры с американским коллегой будут способствовать урегулированию кризисных ситуаций в регионе. "Турция остаётся одной из немногих стран, способных добиться согласия сторон по вопросу гарантий безопасности для Украины. Анкара могла бы выдвинуть собственное предложение в этом направлении, что, в свою очередь, способно оказать позитивное влияние на ход мирных переговоров", - отметил Озер. Политолог напомнил, что в повестку также включены вопросы оборонного взаимодействия. "Трамп заявил о готовности обсудить с Эрдоганом развитие оборонного сотрудничества, включая поставки истребителей F-16, возможную закупку около 250 пассажирских самолётов Boeing для Turkish Airlines, а также ситуацию в секторе Газа. Кроме того, Анкара заинтересована в обсуждении инициативы по проведению встречи Трампа, (президента РФ - ред.) Владимира Путина и Владимира Зеленского, что, вероятно, также станет одной из тем переговоров", - подчеркнул эксперт. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

