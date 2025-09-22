Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/eksport-862608096.html
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай - 22.09.2025, ПРАЙМ
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай
Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T10:59+0300
2025-09-22T10:59+0300
экономика
китай
россия
зерно
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА Новости, изучив статданные китайской таможни. Так, экспорт российского ячменя в страну вырос сразу в 2,32 раза, до 7,56 миллиона долларов - это максимальное значение с марта текущего года. Поставки овса увеличились в 1,67 раза, до 1,62 миллиона долларов, что стало наиболее заметным объемом с прошлого мая. При этом поставки кукурузы сократились на 34%, до 8,15 миллиона долларов - экспорт этой зерновой культуры сокращается уже третий месяц подряд. А гречка "просела" на 44%, до 3,93 миллиона долларов - августовские поставки стали минимальными с декабря прошлого года. Также в августе Китай не закупал у России пшеницу, тогда как месяцем ранее приобрел небольшой объем на 17,8 тысячи долларов.
https://1prime.ru/20250920/pivo-862545611.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a447920707d707c4342f57edfdfa5b83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, россия, зерно, экспорт
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, зерно, экспорт
10:59 22.09.2025
 
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай

Рф в августе нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, сократив поставки кукурузы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Предприятие "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА Новости, изучив статданные китайской таможни.
Так, экспорт российского ячменя в страну вырос сразу в 2,32 раза, до 7,56 миллиона долларов - это максимальное значение с марта текущего года. Поставки овса увеличились в 1,67 раза, до 1,62 миллиона долларов, что стало наиболее заметным объемом с прошлого мая.
При этом поставки кукурузы сократились на 34%, до 8,15 миллиона долларов - экспорт этой зерновой культуры сокращается уже третий месяц подряд. А гречка "просела" на 44%, до 3,93 миллиона долларов - августовские поставки стали минимальными с декабря прошлого года.
Также в августе Китай не закупал у России пшеницу, тогда как месяцем ранее приобрел небольшой объем на 17,8 тысячи долларов.
Пиво - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума
20 сентября, 10:20
 
ЭкономикаКИТАЙРОССИЯзерноэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала