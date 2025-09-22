https://1prime.ru/20250922/eksport-862608096.html
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай - 22.09.2025, ПРАЙМ
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай
Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T10:59+0300
2025-09-22T10:59+0300
2025-09-22T10:59+0300
экономика
китай
россия
зерно
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА Новости, изучив статданные китайской таможни. Так, экспорт российского ячменя в страну вырос сразу в 2,32 раза, до 7,56 миллиона долларов - это максимальное значение с марта текущего года. Поставки овса увеличились в 1,67 раза, до 1,62 миллиона долларов, что стало наиболее заметным объемом с прошлого мая. При этом поставки кукурузы сократились на 34%, до 8,15 миллиона долларов - экспорт этой зерновой культуры сокращается уже третий месяц подряд. А гречка "просела" на 44%, до 3,93 миллиона долларов - августовские поставки стали минимальными с декабря прошлого года. Также в августе Китай не закупал у России пшеницу, тогда как месяцем ранее приобрел небольшой объем на 17,8 тысячи долларов.
https://1prime.ru/20250920/pivo-862545611.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a447920707d707c4342f57edfdfa5b83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, зерно, экспорт
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, зерно, экспорт
Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай
Рф в августе нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, сократив поставки кукурузы
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА Новости, изучив статданные китайской таможни.
Так, экспорт российского ячменя в страну вырос сразу в 2,32 раза, до 7,56 миллиона долларов - это максимальное значение с марта текущего года. Поставки овса увеличились в 1,67 раза, до 1,62 миллиона долларов, что стало наиболее заметным объемом с прошлого мая.
При этом поставки кукурузы сократились на 34%, до 8,15 миллиона долларов - экспорт этой зерновой культуры сокращается уже третий месяц подряд. А гречка "просела" на 44%, до 3,93 миллиона долларов - августовские поставки стали минимальными с декабря прошлого года.
Также в августе Китай не закупал у России пшеницу, тогда как месяцем ранее приобрел небольшой объем на 17,8 тысячи долларов.
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума