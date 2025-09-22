https://1prime.ru/20250922/eksport-862608096.html

Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай

22.09.2025

Россия в августе заметно нарастила экспорт ячменя и овса в Китай

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия в августе в месячном выражении ощутимо нарастила экспорт ячменя и овса в Китай, при этом заметно сократила поставки кукурузы и гречки, выяснило РИА Новости, изучив статданные китайской таможни. Так, экспорт российского ячменя в страну вырос сразу в 2,32 раза, до 7,56 миллиона долларов - это максимальное значение с марта текущего года. Поставки овса увеличились в 1,67 раза, до 1,62 миллиона долларов, что стало наиболее заметным объемом с прошлого мая. При этом поставки кукурузы сократились на 34%, до 8,15 миллиона долларов - экспорт этой зерновой культуры сокращается уже третий месяц подряд. А гречка "просела" на 44%, до 3,93 миллиона долларов - августовские поставки стали минимальными с декабря прошлого года. Также в августе Китай не закупал у России пшеницу, тогда как месяцем ранее приобрел небольшой объем на 17,8 тысячи долларов.

