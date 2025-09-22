Мишустин рассказал о мерах по развитию электроники в России

https://1prime.ru/20250922/elektronika-862611388.html
СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Проектом бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено более 250 миллиардов рублей на развитие электроники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая в понедельник на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025", он напомнил, что за последние три года в электронику было вложено свыше трехсот миллиардов рублей. "В текущем году выделено более 100 миллиардов. И на следующие три года проектом федерального бюджета, который мы в ближайшие дни представим на рассмотрение депутатам Госдумы, предусмотрено на данные цели свыше четверти триллиона рублей", - сказал глава правительства.
