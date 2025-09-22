Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о мерах по развитию электроники в России - 22.09.2025
Мишустин рассказал о мерах по развитию электроники в России
Мишустин рассказал о мерах по развитию электроники в России - 22.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о мерах по развитию электроники в России
Проектом бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено более 250 миллиардов рублей на развитие электроники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T12:31+0300
2025-09-22T12:31+0300
россия
михаил мишустин
госдума
СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Проектом бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено более 250 миллиардов рублей на развитие электроники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая в понедельник на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025", он напомнил, что за последние три года в электронику было вложено свыше трехсот миллиардов рублей. "В текущем году выделено более 100 миллиардов. И на следующие три года проектом федерального бюджета, который мы в ближайшие дни представим на рассмотрение депутатам Госдумы, предусмотрено на данные цели свыше четверти триллиона рублей", - сказал глава правительства.
россия, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
12:31 22.09.2025
 
Мишустин рассказал о мерах по развитию электроники в России

Мишустин: на развитие электроники в РФ в ближайшие 3 года выделят более 250 млрд руб

СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Проектом бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено более 250 миллиардов рублей на развитие электроники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая в понедельник на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025", он напомнил, что за последние три года в электронику было вложено свыше трехсот миллиардов рублей.
"В текущем году выделено более 100 миллиардов. И на следующие три года проектом федерального бюджета, который мы в ближайшие дни представим на рассмотрение депутатам Госдумы, предусмотрено на данные цели свыше четверти триллиона рублей", - сказал глава правительства.
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
 
 
Заголовок открываемого материала