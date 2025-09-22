https://1prime.ru/20250922/elektronika-862611388.html

Мишустин рассказал о мерах по развитию электроники в России

Мишустин рассказал о мерах по развитию электроники в России - 22.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о мерах по развитию электроники в России

Проектом бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено более 250 миллиардов рублей на развитие электроники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T12:31+0300

2025-09-22T12:31+0300

2025-09-22T12:31+0300

россия

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856119177_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_f6394d40310726e8bdeb5102dbbdfe86.jpg

СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Проектом бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено более 250 миллиардов рублей на развитие электроники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая в понедельник на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025", он напомнил, что за последние три года в электронику было вложено свыше трехсот миллиардов рублей. "В текущем году выделено более 100 миллиардов. И на следующие три года проектом федерального бюджета, который мы в ближайшие дни представим на рассмотрение депутатам Госдумы, предусмотрено на данные цели свыше четверти триллиона рублей", - сказал глава правительства.

https://1prime.ru/20250919/rossiya-862532370.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, госдума