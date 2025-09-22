Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг и Минфин обсуждают реинвестирование в сфере электроники - 22.09.2025
Минпромторг и Минфин обсуждают реинвестирование в сфере электроники
Минпромторг и Минфин обсуждают реинвестирование в сфере электроники - 22.09.2025, ПРАЙМ
Минпромторг и Минфин обсуждают реинвестирование в сфере электроники
Минпромторг и Минфин РФ обсуждают законодательное закрепление обязательного реинвестирования в развитие отраслей микроэлектроники для получения налоговых льгот, | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T14:03+0300
2025-09-22T14:03+0300
финансы
антон алиханов
минфин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/97/842509786_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_6e47a43dc0b8070847da62a9d8b26cbf.jpg
СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин РФ обсуждают законодательное закрепление обязательного реинвестирования в развитие отраслей микроэлектроники для получения налоговых льгот, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". По словам главы ведомства, благодаря налоговым льготам в 2024 году российские предприятия сэкономили около 100 миллиардов рублей, что в 5 раз превышает объем прямых субсидий на разработку новых видов электроники. "Сегодня, когда общался с представителями отрасли, многие говорили о том, что мы все льготы и все, что зарабатываем дополнительно за счет мер поддержки государства, это все вкладываем обратно в производство", - сказал Алиханов. "Сейчас с Минфином ведем тоже активную работу с тем, чтобы возможно было сделать это нормативно обусловленной вещью, то есть чтобы эти льготы все-таки реинвестировались в безусловном порядке", - добавил он. Алиханов добавил, что министерств прорабатывает параметры программы льготного финансирования, нацеленной на поддержку серийного производства электроники: это кредиты на закупку комплектующих, необходимых для российской аппаратуры и электронной компонентной базы.
финансы, антон алиханов, минфин, минпромторг
Финансы, Антон Алиханов, Минфин, Минпромторг
14:03 22.09.2025
 
Минпромторг и Минфин обсуждают реинвестирование в сфере электроники

Минпромторг и Минфин обсуждают механизм реинвестирования в производство электроники

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство электроники для телекоммуникационного оборудования в Екатеринбурге
Производство электроники для телекоммуникационного оборудования в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Производство электроники для телекоммуникационного оборудования в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин РФ обсуждают законодательное закрепление обязательного реинвестирования в развитие отраслей микроэлектроники для получения налоговых льгот, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".
По словам главы ведомства, благодаря налоговым льготам в 2024 году российские предприятия сэкономили около 100 миллиардов рублей, что в 5 раз превышает объем прямых субсидий на разработку новых видов электроники.
"Сегодня, когда общался с представителями отрасли, многие говорили о том, что мы все льготы и все, что зарабатываем дополнительно за счет мер поддержки государства, это все вкладываем обратно в производство", - сказал Алиханов.
"Сейчас с Минфином ведем тоже активную работу с тем, чтобы возможно было сделать это нормативно обусловленной вещью, то есть чтобы эти льготы все-таки реинвестировались в безусловном порядке", - добавил он.
Алиханов добавил, что министерств прорабатывает параметры программы льготного финансирования, нацеленной на поддержку серийного производства электроники: это кредиты на закупку комплектующих, необходимых для российской аппаратуры и электронной компонентной базы.
Мантуров рассказал о компенсациях отечественным производителям электроники
Финансы Антон Алиханов Минфин Минпромторг
 
 
