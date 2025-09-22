https://1prime.ru/20250922/elektronika-862616276.html

Минпромторг и Минфин обсуждают реинвестирование в сфере электроники

СИРИУС, 22 сен - ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин РФ обсуждают законодательное закрепление обязательного реинвестирования в развитие отраслей микроэлектроники для получения налоговых льгот, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". По словам главы ведомства, благодаря налоговым льготам в 2024 году российские предприятия сэкономили около 100 миллиардов рублей, что в 5 раз превышает объем прямых субсидий на разработку новых видов электроники. "Сегодня, когда общался с представителями отрасли, многие говорили о том, что мы все льготы и все, что зарабатываем дополнительно за счет мер поддержки государства, это все вкладываем обратно в производство", - сказал Алиханов. "Сейчас с Минфином ведем тоже активную работу с тем, чтобы возможно было сделать это нормативно обусловленной вещью, то есть чтобы эти льготы все-таки реинвестировались в безусловном порядке", - добавил он. Алиханов добавил, что министерств прорабатывает параметры программы льготного финансирования, нацеленной на поддержку серийного производства электроники: это кредиты на закупку комплектующих, необходимых для российской аппаратуры и электронной компонентной базы.

