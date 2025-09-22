Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган надеется, что новые пошлины США не затормозят торговые отношения - 22.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган надеется, что новые пошлины США не затормозят торговые отношения
АНКАРА, 22 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что новые пошлины США не окажут негативного влияния на торгово-экономические отношения между двумя странами, подчеркнув, что Анкара уделяет этому вопросу особое внимание. "Когда речь идет о торговой и экономической политике США, мы видим её прямое и косвенное отражение на Турции. Наша цель – эффективно задействовать механизмы, которые позволят минимизировать возможные последствия этих решений для взаимной торговли. Мы рассчитываем, что таможенные пошлины не затормозят позитивную динамику наших экономических связей. В этом вопросе мы действуем с предельной осторожностью", – отметил Эрдоган, выступая на инвестиционной конференции, организованной Деловым советом Турция–США в Нью-Йорке. Глава турецкого государства также выразил уверенность, что дальнейшее развитие сотрудничества с Вашингтоном возможно в таких стратегически значимых сферах, как энергетика, кибербезопасность и освоение космоса. "Развитая логистическая инфраструктура, современные порты, сеть автомобильных и железных дорог превращают Турцию в стратегический центр для международных инвесторов", – подчеркнул президент.
22:27 22.09.2025
 
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 22 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что новые пошлины США не окажут негативного влияния на торгово-экономические отношения между двумя странами, подчеркнув, что Анкара уделяет этому вопросу особое внимание.
"Когда речь идет о торговой и экономической политике США, мы видим её прямое и косвенное отражение на Турции. Наша цель – эффективно задействовать механизмы, которые позволят минимизировать возможные последствия этих решений для взаимной торговли. Мы рассчитываем, что таможенные пошлины не затормозят позитивную динамику наших экономических связей. В этом вопросе мы действуем с предельной осторожностью", – отметил Эрдоган, выступая на инвестиционной конференции, организованной Деловым советом Турция–США в Нью-Йорке.
Глава турецкого государства также выразил уверенность, что дальнейшее развитие сотрудничества с Вашингтоном возможно в таких стратегически значимых сферах, как энергетика, кибербезопасность и освоение космоса.
"Развитая логистическая инфраструктура, современные порты, сеть автомобильных и железных дорог превращают Турцию в стратегический центр для международных инвесторов", – подчеркнул президент.
