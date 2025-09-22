https://1prime.ru/20250922/erdogan-862641118.html
Эрдоган надеется, что новые пошлины США не затормозят торговые отношения
Эрдоган надеется, что новые пошлины США не затормозят торговые отношения - 22.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган надеется, что новые пошлины США не затормозят торговые отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что новые пошлины США не окажут негативного влияния на торгово-экономические отношения между двумя... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T22:27+0300
2025-09-22T22:27+0300
2025-09-22T22:27+0300
мировая экономика
турция
сша
анкара
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
АНКАРА, 22 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что новые пошлины США не окажут негативного влияния на торгово-экономические отношения между двумя странами, подчеркнув, что Анкара уделяет этому вопросу особое внимание. "Когда речь идет о торговой и экономической политике США, мы видим её прямое и косвенное отражение на Турции. Наша цель – эффективно задействовать механизмы, которые позволят минимизировать возможные последствия этих решений для взаимной торговли. Мы рассчитываем, что таможенные пошлины не затормозят позитивную динамику наших экономических связей. В этом вопросе мы действуем с предельной осторожностью", – отметил Эрдоган, выступая на инвестиционной конференции, организованной Деловым советом Турция–США в Нью-Йорке. Глава турецкого государства также выразил уверенность, что дальнейшее развитие сотрудничества с Вашингтоном возможно в таких стратегически значимых сферах, как энергетика, кибербезопасность и освоение космоса. "Развитая логистическая инфраструктура, современные порты, сеть автомобильных и железных дорог превращают Турцию в стратегический центр для международных инвесторов", – подчеркнул президент.
https://1prime.ru/20250922/turtsiya-862604954.html
турция
сша
анкара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_74affacc87c362fc2fa5faf7ccb357ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, турция, сша, анкара, реджеп тайип эрдоган
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган надеется, что новые пошлины США не затормозят торговые отношения
Эрдоган надеется, что пошлины США не повлияют на торгово-экономические отношения стран