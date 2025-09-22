https://1prime.ru/20250922/es-862616162.html

ЕК и приграничные с Россией страны ЕС обсудят меры защиты от БПЛА

ЕК и приграничные с Россией страны ЕС обсудят меры защиты от БПЛА - 22.09.2025, ПРАЙМ

ЕК и приграничные с Россией страны ЕС обсудят меры защиты от БПЛА

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, а также представители семи приграничных с Россией стран Евросоюза обсудят в пятницу меры для защиты от БПЛА,... | 22.09.2025, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 22 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, а также представители семи приграничных с Россией стран Евросоюза обсудят в пятницу меры для защиты от БПЛА, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье. "Я могу подтвердить, что эта встреча на политическом уровне состоится в пятницу, приглашены представители всех семи приграничных стран, а также Украина", - сообщил он. По словам представителя ЕК, приглашения были направлены министрам соответствующих стран, но пока уровень участия неизвестен.

