Президент Эстонии примет в Таллине лидеров 11 стран ЕС, сообщили СМИ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис примет в Таллине лидеров 11 стран Евросоюза с 9 по 10 октября, в ходе встречи они обсудят вопросы международной безопасности и роль искусственного интеллекта в обществе, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу эстонского президента. "Президент Эстонии Алар Карис в октябре примет в Таллинне лидеров 11 стран Европейского союза для обсуждения роли искусственного интеллекта в мире и вопросов безопасности... с 9 по 10 октября", - говорится в сообщении. Уточняется, что во встрече примут участие президенты Австрии, Болгарии, Италии, Греции, Латвии, Польши, Португалии, Германии, Словакии, Словении и Финляндии. ERR отмечает, что ранее Эстонию никогда не посещало столько президентов других стран одновременно.
