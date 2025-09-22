https://1prime.ru/20250922/evrobondy-862628670.html
Минфин выплатил купон по евробондам на 5,5 миллиарда рублей
Минфин выплатил купон по евробондам на 5,5 миллиарда рублей - 22.09.2025, ПРАЙМ
Минфин выплатил купон по евробондам на 5,5 миллиарда рублей
Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 году, номинированных в долларах, на сумму 5,5 миллиарда рублей,... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T18:32+0300
2025-09-22T18:32+0300
2025-09-22T18:32+0300
финансы
россия
рф
сша
минфин
нрд
https://cdnn.1prime.ru/img/77677/08/776770888_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_64e4772c8c108a046be33390e05b6946.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 году, номинированных в долларах, на сумму 5,5 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 5,5 миллиарда рублей (эквивалент 65,6 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
https://1prime.ru/20250815/tsb-860769768.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77677/08/776770888_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_75e6b50290aca1dd9f0cac5c8e2a2460.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, сша, минфин, нрд
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, Минфин, НРД
Минфин выплатил купон по евробондам на 5,5 миллиарда рублей
Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2029 году на 5,5 млрд рублей