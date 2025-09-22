https://1prime.ru/20250922/evrobondy-862628670.html

Минфин выплатил купон по евробондам на 5,5 миллиарда рублей

2025-09-22T18:32+0300

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 году, номинированных в долларах, на сумму 5,5 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 5,5 миллиарда рублей (эквивалент 65,6 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

