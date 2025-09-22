https://1prime.ru/20250922/evropa-862609397.html

Трамп может воспользоваться слабостью Европы, сообщил эксперт

Трамп может воспользоваться слабостью Европы, сообщил эксперт

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Лесть европейских стран президенту США Дональду Трампу свидетельствует об их слабости, он может это использовать, заявил научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро. "Лесть - это стратегия для управления ходом собраний, а не для формирования политики. ... Что еще хуже, лесть не обходится бесплатно. Она сигнализирует о слабости. А в коммерческом мире Трампа, слабость не поощряется - ее используют", - написал Шапиро в материале издания Politico. По его мнению, после возвращения Трампа в Белый дом союзники Америки пришли к единому мнению об общей стратегии борьбы с ним, которая включает лесть и изменение фокуса внимания. Данный подход, как считает Шапиро, не приводит к положительным политическим результатам, а стимулирует рост требований к противоположной стороне. Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Перед его приездом газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта с Трампом. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.

