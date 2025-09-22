Фондовые индексы Европы снижаются в понедельник

https://1prime.ru/20250922/evropa-862611745.html

22.09.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 9 213,46 пункта, французский CAC 40 - на 0,41%, до 7 821,21 пункта, немецкий DAX - на 0,79%, до 23 458,35 пункта. Инвесторы следят за корпоративными новостями. Акции европейских авиакомпаний дешевеют на торгах понедельника: немецкой Lufthansa примерно на 1,4%, британской EasyJet - на 1,1%. В субботу случился сбой в ряде европейских аэропортов в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. Бумаги немецкого производителя автомобилей Porsche AG снижаются в цене на 8% после того, как компания сообщила о том, что отложила выпуск полностью электрических моделей автомобилей на более поздний срок, а также понизила прогнозы на 2025 фингод. Теперь по итогам данного фингода показатель рентабельности по EBITDA ожидается на уровне 10,5-12,5% против предыдущего прогноза в 14,5-16,5%. "Пересмотр прогнозов (Porsche - ред.) может быть последним, но он затормаживает процесс улучшений, связанный с производственным циклом и проблемами с брендом", - приводит мнение аналитиков Jefferies агентство Рейтер.

