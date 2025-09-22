Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снижаются в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/evropa-862611745.html
Фондовые индексы Европы снижаются в понедельник
Фондовые индексы Европы снижаются в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются в понедельник
Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T12:35+0300
2025-09-22T12:35+0300
экономика
рынок
торги
индексы
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/18/841351894_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_189f6e695523da723f80048e723de1be.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 9 213,46 пункта, французский CAC 40 - на 0,41%, до 7 821,21 пункта, немецкий DAX - на 0,79%, до 23 458,35 пункта. Инвесторы следят за корпоративными новостями. Акции европейских авиакомпаний дешевеют на торгах понедельника: немецкой Lufthansa примерно на 1,4%, британской EasyJet - на 1,1%. В субботу случился сбой в ряде европейских аэропортов в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. Бумаги немецкого производителя автомобилей Porsche AG снижаются в цене на 8% после того, как компания сообщила о том, что отложила выпуск полностью электрических моделей автомобилей на более поздний срок, а также понизила прогнозы на 2025 фингод. Теперь по итогам данного фингода показатель рентабельности по EBITDA ожидается на уровне 10,5-12,5% против предыдущего прогноза в 14,5-16,5%. "Пересмотр прогнозов (Porsche - ред.) может быть последним, но он затормаживает процесс улучшений, связанный с производственным циклом и проблемами с брендом", - приводит мнение аналитиков Jefferies агентство Рейтер.
https://1prime.ru/20250922/aktsii-862606347.html
европа
рынок, торги, индексы, европа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА
12:35 22.09.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются в понедельник

Фондовые индексы Европы опускаются на фоне корпоративных новостей

CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/Франкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Франкфуртская фондовая биржа, Германия. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 9 213,46 пункта, французский CAC 40 - на 0,41%, до 7 821,21 пункта, немецкий DAX - на 0,79%, до 23 458,35 пункта.
Инвесторы следят за корпоративными новостями. Акции европейских авиакомпаний дешевеют на торгах понедельника: немецкой Lufthansa примерно на 1,4%, британской EasyJet - на 1,1%. В субботу случился сбой в ряде европейских аэропортов в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel.
Бумаги немецкого производителя автомобилей Porsche AG снижаются в цене на 8% после того, как компания сообщила о том, что отложила выпуск полностью электрических моделей автомобилей на более поздний срок, а также понизила прогнозы на 2025 фингод. Теперь по итогам данного фингода показатель рентабельности по EBITDA ожидается на уровне 10,5-12,5% против предыдущего прогноза в 14,5-16,5%.
"Пересмотр прогнозов (Porsche - ред.) может быть последним, но он затормаживает процесс улучшений, связанный с производственным циклом и проблемами с брендом", - приводит мнение аналитиков Jefferies агентство Рейтер.
