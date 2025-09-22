Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
фас рф
здоровье
бизнес
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афлиберцепт" для лечения различных видов ухудшения зрения, согласованная цена на 18% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эйлеа", сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний сетчатки глаза. Речь идет о первом отечественном дженерике "Континия" в рамках МНН "Афлиберцепт". Он разработан для лечения различных видов ухудшения зрения. Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эйлеа" на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что за раствор "Континия" для внутриглазного введения в дозировке 40 мг/мл цена согласована на уровне 36,8 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 44,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
фас рф, здоровье, бизнес
ФАС РФ, Здоровье, Бизнес
10:45 22.09.2025 (обновлено: 10:48 22.09.2025)
 
ФАС согласовала цену российского препарата для лечения зрения

ФАС согласовала цену отечественного препарата для лечения видов ухудшения зрения

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афлиберцепт" для лечения различных видов ухудшения зрения, согласованная цена на 18% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эйлеа", сообщили в ведомстве.
"ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний сетчатки глаза. Речь идет о первом отечественном дженерике "Континия" в рамках МНН "Афлиберцепт". Он разработан для лечения различных видов ухудшения зрения. Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эйлеа" на 18%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за раствор "Континия" для внутриглазного введения в дозировке 40 мг/мл цена согласована на уровне 36,8 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 44,8 тысячи рублей.
Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
