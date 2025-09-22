https://1prime.ru/20250922/finljandija-862596905.html

В Финляндии начинаются многонациональные учения ВВС

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Многонациональные учения военно-воздушных сил с участием 1,2 тысячи военнослужащих и около 50 единиц авиации начинаются в Финляндии в понедельник и продлятся до пятницы. Как сообщили ранее ВВС Финляндии, учения под названием Protective Fence 25 станут крупнейшими для финских военно-воздушных сил в этом осеннем периоде. В маневрах также примут участие ВВС Дании и Швеции. Всего в учениях будут задействованы 1,2 тысячи военнослужащих и около 50 единиц авиации, включая 30 финских истребителей F/A-18 Hornet, реактивные учебные самолеты Hawk, вертолеты NH90 сухопутных сил страны, патрульный самолет Dornier 228 пограничной охраны, шведские истребили JAS 39 Gripen, а также транспортные самолеты ВВС Финляндии и самолеты C-130 Hercules Дании и Швеции. В маневрах также примут участие подразделения ПВО и радиоэлектронной борьбы финских военно-воздушных сил. Учения будут координироваться возглавляемым Великобританией Объединенным экспедиционным корпусом (JEF). Полеты будут в основном проводиться между Рованиеми на севере, Каяани, Куопио и Ювяскюля в центральной части Финляндии, Ваасой на западе страны, а также над Ботническим заливом. В ходе учений будут использоваться базы ВВС Финляндии ("Рованиеми", "Куопио-Риссала", "Ювяскюля-Тиккакоски" и "Тампере-Пирккала"), аэропорты в Оулу, Ваасе и Кокколе, а также авиабаза "Лулео-Каллакс" в Швеции. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланированы 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

