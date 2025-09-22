https://1prime.ru/20250922/forma-862629931.html
В Совфеде оценили возможность введения единой школьной формы
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российское общество пока не готово к введению единой школьной формы, считает член социального комитета Совфеда Наталия Косихина. "Общество пока не готово (к введению единой школьной формы - ред.), и это, конечно, надо обсуждать, выстраивать диалог", - сказала она журналистам. Сенатор отметила, что, побывав на нескольких линейках по случаю 1 сентября, она увидела, что родители сохраняют образ школьника у своих детей. "Это организованно: низ тёмный, верх светлый. То есть, это были настоящие школьники, не было перебора яркости. Всё в меру", - подчеркнула политик.
