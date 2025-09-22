Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде оценили возможность введения единой школьной формы - 22.09.2025
В Совфеде оценили возможность введения единой школьной формы
В Совфеде оценили возможность введения единой школьной формы - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Совфеде оценили возможность введения единой школьной формы
Российское общество пока не готово к введению единой школьной формы, считает член социального комитета Совфеда Наталия Косихина. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T18:52+0300
2025-09-22T18:52+0300
россия
общество
совет федерации
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российское общество пока не готово к введению единой школьной формы, считает член социального комитета Совфеда Наталия Косихина. "Общество пока не готово (к введению единой школьной формы - ред.), и это, конечно, надо обсуждать, выстраивать диалог", - сказала она журналистам. Сенатор отметила, что, побывав на нескольких линейках по случаю 1 сентября, она увидела, что родители сохраняют образ школьника у своих детей. "Это организованно: низ тёмный, верх светлый. То есть, это были настоящие школьники, не было перебора яркости. Всё в меру", - подчеркнула политик.
россия, общество , совет федерации
РОССИЯ, Общество , Совет Федерации
18:52 22.09.2025
 
В Совфеде оценили возможность введения единой школьной формы

Сенатор Косихина считает, что общество пока не готово к введению единой школьной формы

МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российское общество пока не готово к введению единой школьной формы, считает член социального комитета Совфеда Наталия Косихина.
"Общество пока не готово (к введению единой школьной формы - ред.), и это, конечно, надо обсуждать, выстраивать диалог", - сказала она журналистам.
Сенатор отметила, что, побывав на нескольких линейках по случаю 1 сентября, она увидела, что родители сохраняют образ школьника у своих детей.
"Это организованно: низ тёмный, верх светлый. То есть, это были настоящие школьники, не было перебора яркости. Всё в меру", - подчеркнула политик.
Опрос показал, как россияне выбирают школьную форму
22 августа, 07:45
22 августа, 07:45
 
