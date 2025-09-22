Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция признала Палестину - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/frantsiya-862642813.html
Франция признала Палестину
Франция признала Палестину - 22.09.2025, ПРАЙМ
Франция признала Палестину
Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T23:21+0300
2025-09-22T23:21+0300
франция
ближний восток
израиль
эммануэль макрон
оон
палестина
политика
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_62b6ed8ff364bf0879089bd24dafec36.jpg
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", - заявил он. В июле Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.
https://1prime.ru/20250921/netanyakhu-862592794.html
франция
ближний восток
израиль
палестина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fcfcd277164ef3aad8189a016e10af19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, ближний восток, израиль, эммануэль макрон, оон, палестина, политика, в мире
ФРАНЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, Эммануэль Макрон, ООН, ПАЛЕСТИНА, политика, В мире
23:21 22.09.2025
 
Франция признала Палестину

Макрон заявил, что Франция с 22 сентября признает Палестинское государство

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАкция в поддержку Палестины
Акция в поддержку Палестины - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Акция в поддержку Палестины. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", - заявил он.
В июле Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Палестинского государства не будет, заявил Нетаньяху
Вчера, 19:28
 
ФРАНЦИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКИЗРАИЛЬЭммануэль МакронООНПАЛЕСТИНАполитикаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала