Франция признала Палестину
Франция признала Палестину - 22.09.2025, ПРАЙМ
Франция признала Палестину
Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 22.09.2025
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", - заявил он. В июле Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.
Франция признала Палестину
