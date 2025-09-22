https://1prime.ru/20250922/funt-862602420.html

Фунт стерлингов дешевеет к доллару в понедельник

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов слабеет по отношению к доллару в понедельник утром на ожиданиях по снижению учетной ставки Банка Англии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.57 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,3457 доллара с 1,347 доллара ранее. Курс евро к доллару на 7.57 мск снижался до 1,1729 доллара с 1,1746 доллара на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 148,32 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,97 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,17% - до 97,81 пункта. "Мы перенесли наш прогноз (по снижению учетной ставки - ред.) на 2026 год. Однако учитывая, что в основном это уже учтено, а внимание инвесторов сосредоточено на финансовом состоянии Великобритании, мы по-прежнему считаем, что осенью, возможно, и некоторое время после курс фунта стерлингов будет снижаться", - цитирует агентство Рейтер главу отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley). По итогам сентябрьского заседания Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых. Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений за счет ограничительной монетарной политики.

