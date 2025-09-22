Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/funt-862602420.html
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в понедельник
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в понедельник - 22.09.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в понедельник
Курс фунта стерлингов слабеет по отношению к доллару в понедельник утром на ожиданиях по снижению учетной ставки Банка Англии, свидетельствуют данные торгов и... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T08:42+0300
2025-09-22T08:42+0300
экономика
фунт стерлингов
банк англии
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/10/763121085_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_6af978a504bbf97534a839f46aa972f5.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов слабеет по отношению к доллару в понедельник утром на ожиданиях по снижению учетной ставки Банка Англии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.57 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,3457 доллара с 1,347 доллара ранее. Курс евро к доллару на 7.57 мск снижался до 1,1729 доллара с 1,1746 доллара на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 148,32 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,97 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,17% - до 97,81 пункта. "Мы перенесли наш прогноз (по снижению учетной ставки - ред.) на 2026 год. Однако учитывая, что в основном это уже учтено, а внимание инвесторов сосредоточено на финансовом состоянии Великобритании, мы по-прежнему считаем, что осенью, возможно, и некоторое время после курс фунта стерлингов будет снижаться", - цитирует агентство Рейтер главу отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley). По итогам сентябрьского заседания Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых. Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений за счет ограничительной монетарной политики.
https://1prime.ru/20250922/aktsii-862601088.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/10/763121085_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_134251d78da95257952fb7419c09c964.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фунт стерлингов, банк англии, рынок, торги, сша
Экономика, фунт стерлингов, Банк Англии, Рынок, Торги, США
08:42 22.09.2025
 
Фунт стерлингов дешевеет к доллару в понедельник

Фунт стерлингов снижается к доллару на ожиданиях по ДКП Банка Англии

© fotolia.com / Gytis mikulicius%Британские фунты
%Британские фунты - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
%Британские фунты . Архивное фото
© fotolia.com / Gytis mikulicius
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов слабеет по отношению к доллару в понедельник утром на ожиданиях по снижению учетной ставки Банка Англии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.57 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,3457 доллара с 1,347 доллара ранее.
Курс евро к доллару на 7.57 мск снижался до 1,1729 доллара с 1,1746 доллара на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 148,32 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,97 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,17% - до 97,81 пункта.
"Мы перенесли наш прогноз (по снижению учетной ставки - ред.) на 2026 год. Однако учитывая, что в основном это уже учтено, а внимание инвесторов сосредоточено на финансовом состоянии Великобритании, мы по-прежнему считаем, что осенью, возможно, и некоторое время после курс фунта стерлингов будет снижаться", - цитирует агентство Рейтер главу отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).
По итогам сентябрьского заседания Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых. Регулятор отмечает значительное замедление инфляции за последние два с половиной года после предыдущих потрясений за счет ограничительной монетарной политики.
Котировки, сток
Российский рынок акций снижается в понедельник утром
07:59
 
Экономикафунт стерлинговБанк АнглииРынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала