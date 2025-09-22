Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей - 22.09.2025
Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей - 22.09.2025, ПРАЙМ
Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
Иск о неуплате Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T18:16+0300
2025-09-22T18:16+0300
россия
общество
москва
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862627689_0:2:513:290_1920x0_80_0_0_6eb974a2ef87b27d10b5340b586546e5.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иск о неуплате Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. "В производстве суда находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию", - сказали в суде. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
россия, общество , москва, бизнес, рф
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Бизнес, РФ
18:16 22.09.2025
 
Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей

Иск о неуплате Галкиным полумиллиона рублей за электричество находится в производстве

© РИА Новости . Антон ДенисовАлла Пугачева и Максим Галкин*
Алла Пугачева и Максим Галкин* - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иск о неуплате Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
"В производстве суда находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию", - сказали в суде.
Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.
* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Латвия
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом
22 августа 2024, 11:40
 
РОССИЯ Общество МОСКВА Бизнес РФ
 
 
