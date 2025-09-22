Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей

https://1prime.ru/20250922/galkin-862627816.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иск о неуплате Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. "В производстве суда находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию", - сказали в суде. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

