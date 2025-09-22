https://1prime.ru/20250922/galkin-862627816.html
Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей - 22.09.2025, ПРАЙМ
Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
Иск о неуплате Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T18:16+0300
2025-09-22T18:16+0300
2025-09-22T18:16+0300
россия
общество
москва
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862627689_0:2:513:290_1920x0_80_0_0_6eb974a2ef87b27d10b5340b586546e5.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иск о неуплате Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. "В производстве суда находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию", - сказали в суде. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
https://1prime.ru/20240822/galkin-851057077.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862627689_0:0:455:341_1920x0_80_0_0_2b605aa9186887e28d5ec95f70ab42eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, бизнес, рф
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Бизнес, РФ
Иноагент Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
Иск о неуплате Галкиным полумиллиона рублей за электричество находится в производстве
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иск о неуплате Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
"В производстве суда находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию", - сказали в суде.
Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.
* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом