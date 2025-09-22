Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.Ранее этот срок истекал 1 октября.Согласно указу № 668, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 31 декабря 2025 года.
17:46 22.09.2025
 
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке

Путин разрешил иностранцам до конца года оплачивать газ в рублях не только в Газпромбанке

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири». Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.
Ранее этот срок истекал 1 октября.
Согласно указу № 668, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 31 декабря 2025 года.
Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа
19 сентября, 17:58
