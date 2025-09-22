https://1prime.ru/20250922/gaz-862626635.html
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке - 22.09.2025, ПРАЙМ
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке
Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через... | 22.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.Ранее этот срок истекал 1 октября.Согласно указу № 668, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 31 декабря 2025 года.
