Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке

Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке

2025-09-22T17:46+0300

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.Ранее этот срок истекал 1 октября.Согласно указу № 668, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 31 декабря 2025 года.

