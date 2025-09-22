Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских истребителей - 22.09.2025
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских истребителей
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских истребителей - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских истребителей
Уничтожение российских самолетов, якобы нарушающих границы западных стран, должно быть крайней мерой, заявила председатель комитета по обороне и безопасности в... | 22.09.2025, ПРАЙМ
общество
германия
нато
минобороны рф
эстония
карелия
германия
эстония
карелия
германия, нато, минобороны рф, эстония, карелия
Общество , ГЕРМАНИЯ, НАТО, Минобороны РФ, ЭСТОНИЯ, Карелия
10:39 22.09.2025
 
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских истребителей

Штрак-Циммерман: сбитие российских истребителей должно быть последней мерой

© flickr.com / fdecomiteФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© flickr.com / fdecomite
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Уничтожение российских самолетов, якобы нарушающих границы западных стран, должно быть крайней мерой, заявила председатель комитета по обороне и безопасности в Европарламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Tagesspiegel.
"Сбивать их будет крайней мерой. Наши воздушные силы знают, когда и что делать", — указала немецкий политик.
По ее мнению, миссия ВВС Германии не заключается в уничтожении проникающих на территорию страны истребителей.
В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.
Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Общество ГЕРМАНИЯ НАТО Минобороны РФ ЭСТОНИЯ Карелия
 
 
