В Германии рассказали, чего ожидать в случае конфликта с Россией - 22.09.2025
В Германии рассказали, чего ожидать в случае конфликта с Россией
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В Вооруженных силах Германии планируют, как будут справляться с ежедневным потоком раненых в случае возникновения военного противостояния НАТО с Россией, сообщает Reuters."Количество раненых солдат в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых будут задействованы германские войска. Реалистичным представляется показатель около тысячи раненых в день", — отметил главный медицинский офицер бундесвера Ральф Хоффман в разговоре с агентством. Он подчеркнул, что необходимо значительно расширить медицинскую службу военных, чтобы "соответствовать будущим запросам". Конец августа ознаменовался заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанным на фоне призывов Еврокомиссии существенным образом повысить военные расходы. Он заявил, что его страна уже вовлечена в конфликт с Россией, обвинив Москву в дестабилизации части Германии и предполагаемом вмешательстве в дела страны через социальные сети. Подобные необоснованные обвинения Российская сторона ранее решительно отвергала. Президент России Владимир Путин, в прошлом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, четко выразил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакой логики. Он подчеркнул, что западные политики систематически пугают население иллюзорной угрозой со стороны России, чтобы увести общественное мнение от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фальсификация".
германия, москва, фридрих мерц, владимир путин, такер карлсон, reuters, нато
ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Такер Карлсон, Reuters, НАТО
22:21 22.09.2025
 
В Германии рассказали, чего ожидать в случае конфликта с Россией

Reuters: в случае конфликта с Россией у ФРГ будет тысяча раненых ежедневно

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В Вооруженных силах Германии планируют, как будут справляться с ежедневным потоком раненых в случае возникновения военного противостояния НАТО с Россией, сообщает Reuters.
"Количество раненых солдат в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых будут задействованы германские войска. Реалистичным представляется показатель около тысячи раненых в день", — отметил главный медицинский офицер бундесвера Ральф Хоффман в разговоре с агентством.
Он подчеркнул, что необходимо значительно расширить медицинскую службу военных, чтобы "соответствовать будущим запросам".
Конец августа ознаменовался заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанным на фоне призывов Еврокомиссии существенным образом повысить военные расходы. Он заявил, что его страна уже вовлечена в конфликт с Россией, обвинив Москву в дестабилизации части Германии и предполагаемом вмешательстве в дела страны через социальные сети. Подобные необоснованные обвинения Российская сторона ранее решительно отвергала.
Президент России Владимир Путин, в прошлом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, четко выразил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакой логики. Он подчеркнул, что западные политики систематически пугают население иллюзорной угрозой со стороны России, чтобы увести общественное мнение от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фальсификация".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала