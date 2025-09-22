Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гонконг приостановит все рейсы из-за тайфуна "Рагаса" - 22.09.2025
Гонконг приостановит все рейсы из-за тайфуна "Рагаса"
Гонконг приостановит все рейсы из-за тайфуна "Рагаса" - 22.09.2025, ПРАЙМ
Гонконг приостановит все рейсы из-за тайфуна "Рагаса"
Аэропорт Гонконга планирует приостановить все рейсы на 36 часов во вторник в связи с приближающимся тайфуном "Рагаса", передает агентство Блумберг со ссылкой на | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T04:52+0300
2025-09-22T04:52+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Гонконга планирует приостановить все рейсы на 36 часов во вторник в связи с приближающимся тайфуном "Рагаса", передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Сотрудники аэропорта и авиационного управления планируют приостановить все полеты уже с 18.00 по местному времени вторника (13.00 мск - ред.) до 6.00 утра четверга (1.00 мск - ред.) в связи с приближением супертайфуна "Рагаса", - говорится в материале агентства. По словам собеседников агентства, официальное заявление ожидается в понедельник.
бизнес, гонконг
04:52 22.09.2025
 
Гонконг приостановит все рейсы из-за тайфуна "Рагаса"

Гонконг приостановил полеты из-за тайфуна «Рагаса»

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Гонконга планирует приостановить все рейсы на 36 часов во вторник в связи с приближающимся тайфуном "Рагаса", передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Сотрудники аэропорта и авиационного управления планируют приостановить все полеты уже с 18.00 по местному времени вторника (13.00 мск - ред.) до 6.00 утра четверга (1.00 мск - ред.) в связи с приближением супертайфуна "Рагаса", - говорится в материале агентства.
По словам собеседников агентства, официальное заявление ожидается в понедельник.
 
