Гонконг приостановит все рейсы из-за тайфуна "Рагаса"

Гонконг приостановит все рейсы из-за тайфуна "Рагаса"

гонконг

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Гонконга планирует приостановить все рейсы на 36 часов во вторник в связи с приближающимся тайфуном "Рагаса", передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Сотрудники аэропорта и авиационного управления планируют приостановить все полеты уже с 18.00 по местному времени вторника (13.00 мск - ред.) до 6.00 утра четверга (1.00 мск - ред.) в связи с приближением супертайфуна "Рагаса", - говорится в материале агентства. По словам собеседников агентства, официальное заявление ожидается в понедельник.

