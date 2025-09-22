https://1prime.ru/20250922/gosduma-862616716.html

Комитет ГД одобрил доступ ЦБ к единому регистру сведений о населении

Комитет ГД одобрил доступ ЦБ к единому регистру сведений о населении - 22.09.2025

Комитет ГД одобрил доступ ЦБ к единому регистру сведений о населении

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого... | 22.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Документ разработан правительством в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), а также поддержания актуальности информации в нем. ЦККИ создан Банком России, в этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека. Информация в титульных частях кредитных историй включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество; данные паспорта гражданина РФ или иного удостоверяющего личность документа; ИНН и СНИЛС (если они были указаны заемщиком). В случае принятия законопроекта ЦБ сможет проверять информацию в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации такого лица в ЦККИ. При этом для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

