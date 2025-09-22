https://1prime.ru/20250922/gosduma-862625388.html
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок - 22.09.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок
Следует рассмотреть возможность внесения прививки от ВПЧ (вируса папилломы человека) в национальный календарь прививок, заявила РИА Новости член комитета... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T17:33+0300
2025-09-22T17:33+0300
2025-09-22T17:33+0300
госдума
общество
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Следует рассмотреть возможность внесения прививки от ВПЧ (вируса папилломы человека) в национальный календарь прививок, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Врачи рекомендуют делать прививку от ВПЧ девочкам в подростковом возрасте, оптимально до 14 лет. Именно в этот период она наиболее эффективна и реально снижает риски заражения и развития онкологических заболеваний. Было бы отлично, если бы эта вакцина вошла в национальный календарь прививок, потому что сейчас её можно сделать по ОМС только в рамках региональных программ", - сказала Дрожжина. По словам парламентария, здесь нужно учитывать возможности бюджета. Она отметила, что обязательной такая прививка быть не может, решение всегда остается за родителями. "Такая инициатива на данный момент не внедряется, это требует более детального обсуждения и мнения профильного министерства", - заключила она.
https://1prime.ru/20250922/gosduma-862616716.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, общество , здоровье
Госдума, Общество , Здоровье
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок
В Госдуме предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Следует рассмотреть возможность внесения прививки от ВПЧ (вируса папилломы человека) в национальный календарь прививок, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"Врачи рекомендуют делать прививку от ВПЧ девочкам в подростковом возрасте, оптимально до 14 лет. Именно в этот период она наиболее эффективна и реально снижает риски заражения и развития онкологических заболеваний. Было бы отлично, если бы эта вакцина вошла в национальный календарь прививок, потому что сейчас её можно сделать по ОМС только в рамках региональных программ", - сказала Дрожжина.
По словам парламентария, здесь нужно учитывать возможности бюджета. Она отметила, что обязательной такая прививка быть не может, решение всегда остается за родителями.
"Такая инициатива на данный момент не внедряется, это требует более детального обсуждения и мнения профильного министерства", - заключила она.
Комитет ГД одобрил доступ ЦБ к единому регистру сведений о населении