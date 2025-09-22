Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/gosduma-862625388.html
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок - 22.09.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок
Следует рассмотреть возможность внесения прививки от ВПЧ (вируса папилломы человека) в национальный календарь прививок, заявила РИА Новости член комитета... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T17:33+0300
2025-09-22T17:33+0300
госдума
общество
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Следует рассмотреть возможность внесения прививки от ВПЧ (вируса папилломы человека) в национальный календарь прививок, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Врачи рекомендуют делать прививку от ВПЧ девочкам в подростковом возрасте, оптимально до 14 лет. Именно в этот период она наиболее эффективна и реально снижает риски заражения и развития онкологических заболеваний. Было бы отлично, если бы эта вакцина вошла в национальный календарь прививок, потому что сейчас её можно сделать по ОМС только в рамках региональных программ", - сказала Дрожжина. По словам парламентария, здесь нужно учитывать возможности бюджета. Она отметила, что обязательной такая прививка быть не может, решение всегда остается за родителями. "Такая инициатива на данный момент не внедряется, это требует более детального обсуждения и мнения профильного министерства", - заключила она.
https://1prime.ru/20250922/gosduma-862616716.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, общество , здоровье
Госдума, Общество , Здоровье
17:33 22.09.2025
 
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок

В Госдуме предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Виды Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Следует рассмотреть возможность внесения прививки от ВПЧ (вируса папилломы человека) в национальный календарь прививок, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"Врачи рекомендуют делать прививку от ВПЧ девочкам в подростковом возрасте, оптимально до 14 лет. Именно в этот период она наиболее эффективна и реально снижает риски заражения и развития онкологических заболеваний. Было бы отлично, если бы эта вакцина вошла в национальный календарь прививок, потому что сейчас её можно сделать по ОМС только в рамках региональных программ", - сказала Дрожжина.
По словам парламентария, здесь нужно учитывать возможности бюджета. Она отметила, что обязательной такая прививка быть не может, решение всегда остается за родителями.
"Такая инициатива на данный момент не внедряется, это требует более детального обсуждения и мнения профильного министерства", - заключила она.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Комитет ГД одобрил доступ ЦБ к единому регистру сведений о населении
14:19
 
ГосдумаОбществоЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала