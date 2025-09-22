В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок

https://1prime.ru/20250922/gosduma-862625388.html

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Следует рассмотреть возможность внесения прививки от ВПЧ (вируса папилломы человека) в национальный календарь прививок, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Врачи рекомендуют делать прививку от ВПЧ девочкам в подростковом возрасте, оптимально до 14 лет. Именно в этот период она наиболее эффективна и реально снижает риски заражения и развития онкологических заболеваний. Было бы отлично, если бы эта вакцина вошла в национальный календарь прививок, потому что сейчас её можно сделать по ОМС только в рамках региональных программ", - сказала Дрожжина. По словам парламентария, здесь нужно учитывать возможности бюджета. Она отметила, что обязательной такая прививка быть не может, решение всегда остается за родителями. "Такая инициатива на данный момент не внедряется, это требует более детального обсуждения и мнения профильного министерства", - заключила она.

