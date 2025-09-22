https://1prime.ru/20250922/gosduma-862625770.html

ГД рассмотрит проекты о дополнительных мерах поддержки участников СВО

ГД рассмотрит проекты о дополнительных мерах поддержки участников СВО - 22.09.2025, ПРАЙМ

ГД рассмотрит проекты о дополнительных мерах поддержки участников СВО

Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят несколько законопроектов, направленных на введение дополнительных мер поддержки участников специальной военной... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T17:32+0300

2025-09-22T17:32+0300

2025-09-22T17:32+0300

госдума

вячеслав володин

общество

участники сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят несколько законопроектов, направленных на введение дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и их близких, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Двадцать третьего сентября депутаты рассмотрят в третьем чтении изменения в Трудовой кодекс РФ и в отдельные законодательные акты, которые позволят дополнительно защитить трудовые права участников СВО", - сказал Володин журналистам. Вопрос поддержки участников СВО остается для Государственной Думы приоритетным, напомнил он. "На сегодняшний день принято 140 законов. Сформирована система, которая постоянно совершенствуется, исходя из вызовов и изменений", — отметил Володин.

https://1prime.ru/20250917/gosduma-862384886.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, вячеслав володин, общество , участники сво