ГД рассмотрит проекты о дополнительных мерах поддержки участников СВО

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят несколько законопроектов, направленных на введение дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и их близких, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Двадцать третьего сентября депутаты рассмотрят в третьем чтении изменения в Трудовой кодекс РФ и в отдельные законодательные акты, которые позволят дополнительно защитить трудовые права участников СВО", - сказал Володин журналистам. Вопрос поддержки участников СВО остается для Государственной Думы приоритетным, напомнил он. "На сегодняшний день принято 140 законов. Сформирована система, которая постоянно совершенствуется, исходя из вызовов и изменений", — отметил Володин.
